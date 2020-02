Next Generation Educational IBSA, eletto il miglior quintetto degli studenti-giocatori

Next Generation Educational ISBA premia anche quest’anno il quintetto dei migliori studenti/giocatori della Next Generation Cup. Sono stati eletti, in base al loro rendimento scolastico:

Alberto Besozzi (Reggio Emilia)

Nicola Berdini (Venezia)

Alessio Re (Pesaro)

Nicholas Zancanaro (Trento)

Andrea Riccò (Reggio Emilia)

Alberto Besozzi (Reggio Emilia) già presente nel quintetto della Next Gen Educational nel 2019, è l’Mvp dell’edizione 2020.

Gli atleti sono premiati dal Direttore Generale del Cus Bologna, Federico Panieri.

Legabasket.i