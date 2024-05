Olimpia Milano Campione d’Italia Under 19 Eccellenza 2024

Chiusi (SI). L’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano è Campione d’Italia Under 19 Eccellenza 2024. La squadra di coach Michele Catalani batte l’Allianz Derthona Basket per 95-82 nella finalissima del Trofeo Giancarlo Primo 2024, conquistando così il 24esimo Scudetto giovanile della sua storia. Terzo posto per la Victoria Libertas Pesaro, vincente sulla Pallacanestro Varese 99-84.



Forte, troppo forte oggi la squadra milanese, che sfodera una prestazione maiuscola negli ultimi 40 minuti dell’evento in terra toscana. L’Olimpia torna così a incidere il proprio nome dell’Albo d’Oro della categoria regina del basket giovanile, a 25 anni dall’ultima volta. Salgono a 6 i titoli vinti da coach Michele Catalani nel Settore giovanile.



Alla prima Finale Scudetto della sua storia, Tortona di coach Luca Ansaloni conquista un preziosissimo Argento, in una giornata in cui ha dovuto sempre rincorrere gli avversari, e senza trovare una vera chiave per ribaltare le sorti del match.



Bronzo per La Victoria Libertas Pesaro, grazie alla vittoria sulla Pallacanestro Varese per 99-84. Piazzamento migliorato per i pesaresi di coach Giovanni Luminati, che nella Finale Nazionale U19 2023 avevano chiuso nella quarta posizione. Fuori dal podio il roster di coach Davide Roncari, miglior allenatore del torneo, e al comando di una squadra comunque protagonista assoluta di questa manifestazione.



All’Olimpia Milano vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci per la vittoria del titolo con i complimenti a tutte le altre squadre finaliste per aver contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.



Così il coach Campione d’Italia Under 19 Eccellenza Michele Catalani: “Il percorso in questa Finale non è stato facile. Abbiamo perso nel Girone con Borgomanero, e questo ci ha fatto passare per gli Spareggi. Siamo stati bravi a rigenerarci nelle partite successive. I ragazzi avevano il forte desiderio di vincere questo Scudetto, e per la stagione che hanno fatto, se lo meritavano tanto. Dopo il secondo posto in Under 17 lo scorso anno questo titolo è la conferma di come la società ci è molto vicino. Stiamo crescendo, e ci stiamo strutturando per rimanere ad alto livello, e costruire quanti più giocatori possibile“.



Estra Forum di Chiusi al limite del tutto esaurito per la Finalissima di oggi. E grande successo per le dirette streaming sui canali Twitch e YouTube Italbasket. Quasi 30.000 gli spettatori unici che hanno seguito la settimana del Trofeo Giancarlo Primo, e record assoluto per Italbasketofficial con 3.528 utenti unici collegati simultaneamente durante Milano-Tortona.

I risultati delle Finali

Finale Scudetto EA7 Emporio Armani Olimpia Milano -Allianz Derthona Basket 95-82

Finale 3° posto, Victoria Libertas Pesaro – Pallacanestro Varese 99-84





Classifica Finale

1° posto EA7 Emporio Armani Olimpia Milano- Campione d’Italia Under 19 Eccellenza 2024

2° posto Allianz Derthona Basket

3° posto Victoria Libertas Pesaro

4° posto Pallacanestro Varese



Miglior quintetto

Elisee Assui N’Guessan (Pallacanestro Varese)

Denis Stefan Badalau (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Umberto Stazzonelli (Victoria Libertas Pesaro)

Andrija Josovic (Allianz Derthona Basket)

Riccardo Casella (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Miglior marcatore – Premio Luca Porru

Octavio Maretto (Victoria Libertas Pesaro), 145 punti

Miglior allenatore

Davide Martino Roncari (Pallacanestro Varese)







Albo d’Oro

2024 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano

2023 Stella Azzurra Roma

2022 Stella Azzurra Roma

2021 non disputato

2020 non disputato

2019 Honey Sport City Roma

2018 Stella Azzurra Roma

2017 Unipol Banca Virtus Bologna

2016 Umana Reyer Venezia

2015 Stella Azzurra Roma

2014 Assigeco Casalpusterlengo



Foto: Sofia Rosamilia

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Allianz Derthona Basket 95-82

Ritmi alti in avvio di partita. Milano si fa preferire in termini di precisione e prova a scappare già alla metà del quarto (15-8). Sembra una sfida tra cecchini con maglia bianca e cecchini con maglia nera: Milano tira addirittura con l’80% da oltre l’arco e Tortona soffre la precisione dei lombardi (24-15 a novanta secondi dalla prima sirena). Ancora Olimpia a segno, i ragazzi allenati da coach Catalani salgono a quota ventisei staccando di undici i piemontesi alla fine del periodo. Non si ferma la vena realizzati delle due squadre che partono a mille anche nella seconda frazione. Il solco è importante, Tortona non riesce a rientrare, ma nemmeno Milano a distanziarsi ulteriormente dalla decina. Ci prova Badalau con la tripla del 37-23: Ansaloni chiama tempo. Tortona non riesce nell’intento di fermare l’impeto dell’Olimpia, Badalau protagonista assoluto e tabellone luminoso sul 46-25. Secondo time out per Ansaloni. Si sveglia Tortona: parziale di 1-8 e time out obbligatorio per la panchina di Catalani sul 47-33. Prosegue il gran momento dei piemontesi che alzano il muro in difesa concedendo solo punti da gioco fermo a Milano. Lo sforzo comporta un alto numero di falli commessi da Tortona che permettono ai lombardi di respirare e portarsi ai cinquantatré. A chiudere il primo tempo la tripla di Diodati che fissa il punteggio sul 53-40.

Di Tortona il primo canestro alla ripresa delle operazioni, ma è ancora Milano a dettare legge sul parquet dell’Estra Forum di Chiusi (61-42 dopo tre minuti di gioco). Badalau sale a sedici nel bottino personale, Tortona si aggrappa ai soliti Baldi e Errica (rispettivamente 12 e 10 punti) e a Diodati (8 punti con il 67% da tre). Alla metà del tempino l’Allianz si porta 64-49 producendo il massimo sforzo ma Milano risponde alle offensive dei piemontesi. Tortona, penalizzata dalla scarsa precisione in lunetta (45%), trova con Conte (11 punti) il canestro del meno dodici. Catalani chiama tempo. Il finale di quarto sorride ancora all’Olimpia, abile a trovare soluzioni con il giro palla e letale in fase di realizzazione (76-60). Quarto quarto avaro di punti in avvio, con la notizia dell’esclusione di Suigo per falli. Tortona avanza di qualche punticino sfruttando i giri in lunetta, ma Milano dimostra più attenzione e mantiene il divario a ridosso dei venti punti. Garavaglia lanciato in contropiede inchioda e mette una seria ipoteca sullo scudetto per l’Olimpia. Tortona chiama tempo sul 85-64 a sei minuti dalla quarta sirena. Nella parte conclusiva spazio solo per l’aggiornamento statistico. Milano inizia a cucirsi lo scudetto sul petto portandosi 93-69 con la schiacciata di Lonati. Tortona con orgoglio non alza bandiera bianca e sigla l’ultimo canestro del torneo, ma è Milano a vincere con ampio merito 95-82 e a laurearsi campione d’Italia di categoria.

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Allianz Derthona Basket 95-82 (26-15, 27-25, 23-20, 19-22)

Milano: Alberti, Casella 5 (1/5, 1/2), Miccoli 7 (1/4, 1/4), Karem 2 (0/0, 0/0), Toffanin 2 (1/1 da due), Suigo 11 (3/3, 1/2), Lonati 14 (3/5, 1/7), Garavaglia 15 (4/5, 0/3), Badalau 18 (3/9, 3/4), Van Elswyk 6 (3/4, 0/1), Zampieri, Marcucci 15 (4/5, 2/2) All. Catalani

Tortona: Baldi 15 (1/7, 4/10), Bresciani, Albertinazzi, Farias 1 (0/3 da due), Tambwe 2 (1/5, 0/1), Errica 18 (4/6, 3/4), Korlatovic (0/1 da due), Diodati 10 (2/4, 2/6), Bellinaso 3 (1/1 da tre), Moro, Conte 14 (2/4, 3/9), Josovic 19 (6/10, 0/3) All. Ansaloni

Arbitri: Miniati, Attard M., Cassina

US Victoria Libertas Pesaro – Pall. Varese 99-84

Varese scappa subito sul 2-8 con grande efficacia nel tiro da tre. Pesaro incassa e restituisce il colpo mettendo la testa avanti sul 9-8. Strappi da una parte e dall’altra nel primo quarto, ma è l’equilibrio a regnare sovrano (20-20 a due minuti dalla pausa). Allo scadere dei dieci minuti sono i lombardi ad avere l’ultima parola: squadre in panchina sul più due Varese (24-26). Allunga Pesaro con diciassette punti in nemmeno quattro minuti. Il margine si assesta ai dieci e rimane pressoché invariato per il resto del tempino. Chiude la tripla di Di Francesco da sotto metà campo per il 60-46.

Pesaro regge ai tentativi di rientro di Varese che rosicchia solo una manciata di punticini ai marchigiani. A tre minuti dalla sirena del terzo periodo è 67-59. Maretto sale a quindici punti portando i suoi avanti 75-60 alla fine del terzo quarto, ma Carità manda a bersaglio il secondo buzzer beater di giornata e accorcia 75-63. Festival delle triple in avvio di quarto periodo. Pesaro mantiene il controllo del punteggio sul tabellone e si aggiudica il terzo posto battendo Varese 99-84.

US Victoria Libertas Pesaro – Pall. Varese 99-84 (24-26, 36-20, 15-17, 24-21)

Pesaro: Aloi 10 (0/1, 3/5), Di Francesco 9 (2/4, 1/1), Sparacca, Colotti (0/3 da due), Stazzonelli 22 (5/9, 3/6), Maretto 21 (5/10, 2/3), Ghiselli, Sablich 12 (3/4, 1/2), Sambuchi, Fainke 14 (7/15 da due), Stazi 4 (2/2, 0/3), Siepi 7 (1/1, 1/3). All. Luminati

Varese: Turconi, Bottelli 23 (5/7, 2/7), Tapparo 16 (2/3, 4/7), Rocchetti 1, Golino 1 (0/2, 0/1), Bortoli 4 (2/4, 0/2), Carità 9 (1/2, 2/7), Avvinti 3 (1/1 da tre), Prato 8 (4/7, 0/1), Assui 19 (6/8, 1/5), Mana (0/3, 0/2), Bergamin. All. Roncari

Arbitri: Bonotto, Berlangieri, Grappasonno

