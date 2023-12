Parte la Volksbank School Cup, 23° edizione con 3000 scolari partecipanti!

Treviso Basket presenta con orgoglio la Volksbank School Cup, manifestazione ormai diventata un grande classico nel panorama sportivo scolastico trevigiano e che quest’anno si ripresenta con ancora più entusiasmo ed in veste rinnovata ai ragazzi delle Scuole Secondaria di Primo Grado di Treviso e Belluno (Scuole Medie).

Giunta ormai alla sua 23° edizione, vanta ormai una storia di più generazioni che si sono avvicinate al basket grazie al successo eccezionale di partecipanti e di entusiasmo che ogni anno caratterizza la School Cup, da quest’anno targata Volksbank, nelle Province di Treviso e Belluno, tanto da essere riconosciuta ufficialmente dal MIUR come Torneo Sportivo Studentesco.

È un torneo “3 contro 3” aperto a tutti, anzi le squadre prevedono la presenza di massimo due giocatori tesserati FIP per squadra, così da dare a tutti la possibilità di avvicinarsi al basket.

Il cammino della Volksbank School Cup, manifestazione nata nei primi anni 2000 a La Ghirada con l’organizzazione di Verde Sport e del suo ideatore Domenico Immucci, dal 2023 l’organizzatore è Treviso Basket che coordinerà le fasi della manifestazione in collaborazione con i Comitati FIP di Treviso e Belluno e dei responsabili di Educazione Fisica dei Provveditorati agli Studi di Treviso (Roberto Chiariotti) e di Belluno (Cristina Sattin):



– la Fase di Qualificazione che vede impegnate tra Treviso e Belluno oltre 500 squadre maschili e femminili in ben 45 Istituti Comprensivi. Ai nastri di partenza tra dicembre e febbraio circa 3000 ragazzi e ragazze in totale nelle categorie Prima, Seconda e Terza Media che si sfidano in questo periodo, nelle palestre scolastiche delle due province interessate, per aggiudicarsi l’accesso alle finali.

che si svolgerà il 16 marzo nelle palestre del Comune di Villorba che patrocina l’evento, con le ultime decisive partite nientemeno che al Palaverde nell’anteprima del match di campionato della Nutribullet Treviso Basket con Cremona il 17. Nell’intervallo della partita la sfilata dei finalisti e le premiazioni sul campo con le autorità presenti e i rappresentanti di Volksbank e Maxì, storici partner di Treviso Basket tradizionalmente vicino alle famiglie e ai giovani. Volksbank ha scelto di supportare con entusiasmo l’iniziativa dando il “naming” all’evento che vedrà impegnate nella giornata finale circa 2000 persone tra giovani giocatori/giocatrici e genitori, tutti invitati a seguire la partita Nutribullet TVB-Vanoli Cremona del 16 marzo. L’altro prestigioso partner dell’evento è Supermercati Maxì, sponsor da sempre parte attiva nelle attività sociali e giovanili di TVB.

Prima della finale, la Volksbank School Cup si diramerà in quattro tappe: tre nella Provincia di Treviso, una in quella di Belluno. La prima tappa sarà questo sabato 16 dicembre e coinvolgerà nelle palestre de La Ghirada e Sant’Antonino gli studenti delle terze medie di Treviso, per la seconda invece la competizione si sposterà il 13 gennaio a Belluno con studenti di prima, seconda e terza media. Poi, le ultime due tappe saranno nuovamente nella Marca, sabato 3 febbraio dedicata alle seconde, mentre sabato 17 arriverà il turno delle prime. Il gran finale al Palaverde il 17 marzo.

Giovanni Favaro, General Manager Nutribullet Treviso Basket: “Lo scorso anno è stato motivo di orgoglio per il nostro club essere riusciti a far ripartire una manifestazione che è sempre stata un fiore all’occhiello del basket trevigiano. Quest’ torneo è rivolto ai ragazzi e alle ragazze trevigiani e bellunesi, non solo a chi frequenta già i campi di basket, ma proprio a tutti gli alunni ed è un motore eccezionale di promozione per il nostro sport. Noi teniamo moltissimo alle nuove generazioni e a diffondere più possibile il basket e siamo carichi per questa nuova edizione della School Cup che sarà ancora una volta un bel volano per il nostro movimento, per questo ringraziamo di cuore Volksbank che dà il nome all’evento e Supermercati Maxì che ci affianca ancora una volta, a testimonianza della sensibilità di queste aziende nostri partner tradizionali verso il territorio e verso i valori dello sport inteso come sociale.”

Alberto Naef, Direttore Generale Volksbank-Banca Popolare dell’Alto Adige: ““È una grande soddisfazione per noi supportare la Volksbank School Cup: lo scorso anno abbiamo deciso di dare il “naming” a questo importante torneo scolastico che coinvolge migliaia di ragazzi a Treviso e Belluno perchè è una manifestazione sportiva che incarna valori per noi fondamentali come il gioco di squadra e l’inclusione: è un evento che coinvolge circa 3.000 studenti. Come Banca regionale questo impegno conferma la nostra mission, essere vicini al territorio e ai suoi esempi più virtuosi, quello con Treviso Basket è un legame profondo che prosegue ormai proficuamente da oltre un decennio”

Francesco Barbon Direttore Generale Maxi supermercati/Gruppo Vega: “Siamo contenti che l’iniziativa venga effettuata anche nel 2024. L’esperienza del 2023 è stata per così dire una rinascita ed è giusto continuare su questa strada. Maxi sarà ancora a fianco alla Treviso Basket per consolidare questa partnership. Sappiamo tutti che la pratica dello sport è uno strumento importante per la salute fisica e mentale dei nostri ragazzi ma anche una leva per consolidare le relazioni tra le persone pertanto dobbiamo crederci e continuare ad investire sui nostri ragazzi. Maxi ha a cuore il territorio in cui opera che si manifesta attraverso anche il sostegno delle società sportive agenzie educative fondamentali, come la scuola. L’augurio pertanto è che sia ancora una volta una esperienza edificante per tutti i ragazzi”.

