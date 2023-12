Presentata la Volksbank Reyer School Cup 2024

By

Ieri pomeriggio nel parterre del palasport Taliercio è stata presentata la nona edizione della Volksbank Reyer School Cup.

Il torneo scolastico di pallacanestro, organizzato dall’Umana Reyer e dedicato agli istituti superiori del territorio veneto, e non solo, rilancia e si allarga:

56 istituti partecipanti (48 nell’edizione 2023),

46.000 studenti coinvolti (40.000 nel 2023),

107 partite (95 nel 2023),

2 regioni (entra il Friuli Venezia Giulia),

1 Città Metropolitana (Venezia) 5 province (a Padova, Treviso e Belluno si aggiungono Vicenza e Pordenone),

22 località: Venezia, Mestre, Mirano, Jesolo, Dolo, Padova, San Donà, Castelfranco V., Cittadella, Mogliano, Abano Terme, Piove di sacco, Camposampiero, Feltre, Roncade, Conegliano, Belluno, Piazzola sul Brenta, Chioggia, Bassano, Portogruaro, Pordenone.

Per la prima volta nella storia la Reyer School Cup è patrocinata dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Mission

La mission del torneo è di aggregare e coinvolgere i giovani studenti promuovendo valori quali partecipazione, lealtà, correttezza, rispetto delle regole e spirito di squadra. Tutti valori che ritroviamo nello sport e in particolare nel gioco della pallacanestro. Il segreto del successo della Volksbank Reyer School Cup è la partecipazione, infatti gli studenti sono coinvolti a vari livelli: oltre alla squadra composta da dodici studenti giocatori che rappresentano agonisticamente l’istituto, i giovani sono coinvolti in tante attività.

Ogni scuola per partecipare deve replicare l’organizzazione tipica di una squadra di basket nominando dei responsabili della comunicazione, come un vero e proprio ufficio stampa d’istituto, attraverso la realizzazione e la pubblicazione online di testi, foto, video, e l’organizzazione di tifo, esibizioni di gruppi cheerleader e coreografie a sostegno del proprio Istituto in occasione delle partite. Inoltre, ad ogni tappa gli studenti realizzano delle coreografie e lo spettacolo negli intervalli è realizzato dalle studentesse cheerleader che partecipano ad un vero e proprio contest.

Inoltre, grazie al patrocinio conferito dalla Federazione Italiana Pallacanestro e alla collaborazione con il Comitato Italiano Arbitri, tutte le partite della Volksbank Reyer School Cup sono dirette da arbitri FIP e gli stessi studenti delle scuole vengono coinvolti in un progetto che prevede l’introduzione dei giovani al mondo arbitrale. Il consigliere del Comitato Regionale Veneto Fabio Crivellaro è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione.

Conferenza Stampa presentazione

Volksbank Reyer School Cup 2024

Venezia, 14/12/2023

Foto A.Gilardi/Ag. Ciamillo-Castoria

Il torneo

Nell’edizione 2024 il torneo prevede 107 partite totali suddivise in una prima fase composta da 14 tappe in cui partecipano tutti e 56 gli istituti e una fase denominata Reyer Madness che è ad eliminazione diretta e seleziona le 4 scuole che si contendono il trofeo alle Final Four del Taliercio, in programma sabato 13 aprile 2024.

L’evento finale, infatti, si svolge nella casa dell’Umana Reyer: gli studenti che hanno raggiunto le finali hanno l’emozione di giocarsi il titolo di campione sullo stesso parquet delle prime squadre di Serie A.

All’evento partecipano tutti gli studenti degli istituti finalisti che riempiono le tribune con tifo e coreografie, ma anche tutti i rappresentanti degli istituti partecipanti al torneo che vengono premiati insieme ai professori e ai dirigenti scolastici.

Il Taliercio è sempre sold out alle Final Four della Volksbank Reyer School Cup.

L’Umana Reyer nella stagione 2018/19 ha vinto il Premio Marketing Legabasket Serie A proprio con il progetto Reyer School Cup.

La nona edizione

Tante le conferme, ma altrettante le novità della manifestazione. Per la prima volta saranno 56 gli istituti a contendersi la vittoria, coinvolgendo a diversi livelli oltre 46.000 studenti. E’ dunque leggermente diverso il format che conferma le tre fasi: 14 tappe per la prima, con 24 qualificate, 4 raggruppamenti per la fase RB Care Reyer Madness e poi le Final Four.

Le partite durano 20 minuti divisi in due quarti. Salgono dunque a 14 tappe della prima fase denominata qualification round e di conseguenza cambiano i criteri di qualificazione alla Reyer Madness: si qualificano le prime classificate di ogni girone e le 10 migliori seconde. Gli incroci della fase Reyer Madness saranno definiti tramite un sorteggio e saranno abbinati gli istituti appartenenti alla stessa conference.

I premi

Restando fedele alla propria natura di manifestazione inclusiva e orientata alla partecipazione totale, i vincitori della Volksbank Reyer School Cup non saranno eletti solo sul parquet. Sono infatti previsti Awards per tutte le categorie di attività in cui gli studenti saranno coinvolti.

Miglior Comunicazione,

Miglior Tifo,

Miglior team di Cheerleading,

Migliore pagina Instagram,

I criteri di giudizio per queste categorie di premi saranno comunicati prossimamente sui canali Reyer School Cup.

Inoltre sono previsti anche premi individuali:

IN’S Mercato MVP

Top scorer Shot di Bot Lighting

Volksbank 3point contest (nel corso delle tappa si svolge la fase ad eliminazione mentre la finale è in programma alle Final Four),

Miglior giovane Omega Gruppo

Dunk contest Cosmo Gruppo

MSC Fair play

Miglior articolo Gazzettino

Migliore video per Tik Tok Gazzettino

Migliore servizio video TGR Veneto

Inoltre, quest’anno è stato introdotto un ulteriore premio: il Cuore Orogranata della Volksbank Reyer School Cup. Questo speciale riconoscimento sarà dedicato a Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher, due giovani veneziani che hanno disputato diverse edizioni della Reyer School Cup, vincendola, e che vogliamo ricordare.

Otto istituti al debutto assoluto nel torneo:

Leonardo Da Vinci di Portogruaro, Leopardi di Pordenone, Brocchi di Bassano del Grappa, Cestari-Righi di Chioggia, Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta, H-Farm di Roncade, Scalcerle e Calvi di Padova.

Due istituti rientrano nella manifestazione:

Meucci di Cittadella e Astori di Mogliano Veneto.

Volksbank è il naming per il secondo anno consecutivo.

Digital Reyer School Cup

Lo sviluppo e l’incremento delle piattaforme web e social rimane una costante della Volksbank Reyer School Cup. Anche quest’anno il sito del torneo avrà un proprio dominio – schoolcup.reyer.it – e sarà la “casa” del torneo scolastico. Sul sito ufficiale della Volksbank Reyer School Cup saranno infatti presenti i roster, il calendario delle partite, news, foto e video, ma soprattutto tutti i contenuti prodotti dagli studenti come articoli, fotogallery e filmati prima, durante e dopo le tappe.

Anche i profili social della Volksbank Reyer School Cup Facebook, Twitter, Instagram e Youtube saranno ampiamente promossi e utilizzati, insieme all’hastag #ReyerSchoolCup. Su Tik Tok il torneo sarà raccontato dal profilo ufficiale della Reyer Venezia.

Tutti i messaggi social pubblicati con questo hastag su Twitter e Instagram compariranno direttamente sul sito ufficiale. Tutti gli Istituti sono invitati, inoltre, a personalizzare la propria avventura nella Volksbank Reyer School Cup, con l’utilizzo e la gestione del profilo Instagram del proprio istituto.

Media partnership

A testimonianza della crescita di interesse mediatico attorno alla Volksbank Reyer School Cup, anche per questa edizione del torneo sono state rinnovate le collaborazioni con “Il Gazzettino” e il “TGR Veneto”.

Per il nono anno consecutivo “Il Gazzettino” sarà media partner del torneo coprendone l’intero svolgimento con presentazione e foto delle squadre, risultati delle tappe, aneddoti e curiosità. Il Gazzettino non seguirà l’evento solo tramite le edizioni cartacee e digitali del giornale, ma anche tramite il proprio canale Tik Tok che pubblicherà i video prodotti dagli studenti e il sito, dove in una sezione dedicata saranno inseriti gli articoli prodotti dagli studenti e gli stessi video.

Confermata, per il quinto anno consecutivo, anche la collaborazione con il TGR Veneto che racconterà il torneo grazie a servizi nelle diverse edizioni dei telegiornali e pubblicherà gli stessi nei profili web “TGR Veneto”.

Il TGR Veneto eleggerà il miglior servizio video prodotto dagli studenti e pubblicherà tutti quelli prodotti sul canale Instagram ufficiale.

Arbitri

Rinnovata anche per questa nona edizione della Reyer School Cup la partnership con il CIA, Comitato Italiano Arbitri. Grazie a questa collaborazione, tutte le partite della Volksbank Reyer School Cup saranno dirette da arbitri FIP e gli stessi studenti delle scuole saranno coinvolti in un progetto che prevede l’introduzione dei giovani al mondo arbitrale.

Uff stampa Umana Reyer Venezia