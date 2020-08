Presentato il nuovo progetto per il settore giovanile della Virtus Bologna

Ricomincia l’attività del settore giovanile di Virtus Pallacanestro Bologna.

Il giorno 16 luglio, con un comunicato diramato dal Club, la Società bianconera ha annunciato il nome del nuovo Responsabile Tecnico: Alessandro Abbio è stato designato a guidare il settore giovanile delle V Nere.

“Sono felice ed emozionato. La Virtus mi sta dando l’opportunità di lavorare in uno dei settori giovanili più importanti del panorama nazionale – dichiara il nuovo Responsabile Tecnico. “Stiamo lavorando per creare un contesto nuovo, che possa garantire un futuro sempre più luminoso ai nostri ragazzi. Rafforzeremo le sinergie con le società del territorio, valorizzeremo i ragazzi con allenatori capaci di trasmettere lo spirito di eccellenza Virtus e daremo la possibilità a tutti di vivere l’esperienza dei loro anni giovanili al massimo, sotto tutti i punti di vista: educativo, umano, tecnico e fisico.”

Dopo aver completato gli staff delle squadre, l’inizio della stagione è previsto per lunedì 24 agosto, giorno in cui prenderanno il via gli allenamenti. In ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore, l’attività verrà svolta presso la Palestra Porelli e al PALACUS, impianto del polo universitario di Bologna, che garantirà una struttura di primo livello predisposta allo svolgimento delle attività.

Ad affiancare Alessandro Abbio nel corso della stagione sarà Tommaso Bergamini con il ruolo di Responsabile Operativo.

Infine, nel corso delle prossime giornate verranno resi noti i programmi relativi al Minibasket.

Organigramma settore giovanile di Virtus Pallacanestro Bologna

Responsabile Tecnico: Alessandro Abbio

Responsabile Operativo: Tommaso Bergamini

Capo Allenatore Under 18 Eccellenza: Mattia Largo

Capo Allenatore Under 16 Eccellenza: Luca Brochetto

Capo Allenatore Under 15 Eccellenza: Alessandro Abbio

Capo Allenatore Under 14: Matteo Lolli

Capo Allenatore Under 13: Matteo Grazi

Capo Allenatore Esordienti: Edoardo Costa

Ufficio stampa Virtus Bologna