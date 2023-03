San Martino di Lupari ospiterà la Finale Nazionale Under 19 femminile, dal 16 al 20 maggio

San Martino di Lupari si prepara ad ospitare un altro grande evento di pallacanestro femminile! Il Settore Giovanile FIP ha reso note infatti le sedi delle Finali Nazionali Giovanili 2022/23, ufficializzando che sarà il palazzetto dello sport di Via Leonardo da Vinci a fare da teatro alle finali della categoria Under 19 femminile.

La Società Lupebasket offrirà dunque la propria collaborazione alla Federazione Italiana Pallacanestro e al Comitato Regionale Veneto FIP per l’organizzazione di questo grande appuntamento, che dal 16 al 20 maggio vedrà le migliori 8 squadre d’Italia andare a caccia dello Scudetto di categoria.

Si conferma il feeling di San Martino di Lupari con i grandi eventi: è la seconda volta per la Finale Nazionale U19 dopo l’edizione del 2012, vinta in quel caso dal Geas Sesto San Giovanni di una giovanissima Cecilia Zandalasini. In questi anni il PalaLupe ha inoltre avuto il piacere di ospitare tra gli altri l’Opening Day di Serie A1 femminile, le Final Eight di Coppa Italia di A1 e nel 2017 anche una partita di qualificazione ad Eurobasket Women della Nazionale Azzurra.

In attesa di conoscere le otto squadre che saranno al via della manifestazione (i Concentramenti decisivi per le qualificazioni si svolgeranno dall’1 al 3 maggio) e tanti altri dettagli, la macchina organizzativa è già partita: appuntamento a San Martino di Lupari!

Ufficio Stampa Lupebasket