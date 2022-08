SERIE B UFFICIALE – Cassino annuncia Matteo De Leone

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta campano Matteo De Leone, centro/ala grande di 198cm per 101kg, lo scorso anno in forza all’Use Computer Gross Empoli.

Il nuovo atleta cassinate, dopo l’avventura a Casapulla, Torino, Latina e Formia, fa il suo esordio nel terzo campionato nazionale con Mola, nella stagione 2015-16, e prende parte con la formazione pugliese contemporanemente al campionato Under20.

Nel 2016-17 e nel 2017-18, si trasferisce in Toscana, a Firenze, dove si fa apprezzare per le sue grandi qualità tecniche e la sua grande disponibilità, tanto da farsi notare dalle ambiziose piazze di Matera, nel 2018-19, e Ruvo, dove resta per due stagioni fino al 2020-21.

Dalla Puglia, per far ritorno nuovamente in Toscana, ad Empoli, dove Matteo è protagonista delle sue migliori cifre, da un punto di vista statistico, e dove raggiunge l’obiettivo stagionale della permanenza in Serie B.

Colleziona in maglia USE, 34 presenze totali, mettendo a segno la bellezza di quasi 11 punti per gara in 29 minuti di utilizzo, impreziositi da quasi 9 rimbalzi, 1 assist e 1 palla recuperata per match.

Da qui, la chiamata di coach Russo e della dirigenza rossoblù di portarlo a Cassino, poiché convinti delle importanti qualità dell’atleta, e delle capacità dello stesso di inserirsi perfettamente nello scacchiere tecnico-tattico disegnato dalla società in sede di programmazione della stagione.

Da parte della società, dunque, un caloroso benvenuto a Matteo per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

