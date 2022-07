SERIE B UFFICIALE – La Rucker firma Luca Colombo

By

Playmaker classe 2003, 186 cm e 77 kg, Colombo arriva alla Rucker nella sua prima esperienza dopo il settore giovanile fatto tra Olimpia Milano e VIrtus Bologna.

Minibasket alla Pallacanestro Concorezzo, poi dagli Esordienti all’Under 14 con l’Olimpia Milano. Alla Virtus Bologna completa la sua formazione giocando dall’U15 all’U19. È alla prima esperienza senior.

“Mi sento playmaker, mi esalto quanto riesco a servire i compagni con un passaggio smarcante. Preferisco un assist ad un canestro, mi piace tirare da 3 punti e l’obiettivo è quello di ampliare il mio bagaglio tecnico sia per quanto riguarda il ball handling sia per l’aspetto difensivo. La Rucker ha un unico, chiaro obiettivo sul quale sta lavorando dalle ultime stagioni, spero di poter contribuire a raggiungerlo. Ho avuto modo di venire a San Vendemiano nei giorni scorsi per conoscere le strutture sportive e lo staff e ne ho ricavato un’ottima impressione. Ritroverò Matteo Nicoli e questo è un grandissimo piacere”.

Ufficio stampa Rucker