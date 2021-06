Si è conclusa una spettacolare seconda giornata di gare della Coppa Italiana Under 18 Femminile, che ha visto sfidarsi sul parquet del PalaBenedetti di Udine alcuni tra i migliori talenti dell’intero panorama nazionale e ha già sancito i primi verdetti.

Nella prima partita di giornata Geas Basket supera 76-47 la Peperoncino Libertas, decretandone l’eliminazione: le lombarde si giocheranno invece il primo posto nel loro girone con Battipaglia, domani nel match della terza giornata.

Sfida che Peperoncino gioca con grande determinazione nella prima metà di gara: Geas va avanti sino al 24-18 siglato da Ronchi nel secondo quarto, poi però le giallorosse rispondono con tre triple firmate da Bagnoli e Castelli (bis per lei) per il 26-27. Assorbito il colpo, Geas chiude comunque in vantaggio la ripresa con quattro punti di fila di Ronchi, 34-28.

Nel terzo periodo lo strappo del Geas firmato ancora dalla sua giocatrice più rappresentativa che porta la squadra sestese oltre la doppia cifra di vantaggio: Resemini firma addirittura il +19 per Geas, che nell’ultimo quarto legittima ulteriormente il vantaggio con un break di 10-0 propiziato da Merisio che chiude i giochi, Il resto è per le statistiche, 76-47 il finale.

La MVP della partita è Sara Ronchi, assoluta protagonista con 34 punti all’attivo, 5 rimbalzi e 5 palle recuperate.

Nella seconda partita della seconda giornata della Coppa Italiana Under 18 Femminile Basket Costa esordisce alla grande nella competizione con una netta vittoria 111-61 su I Have a Team Ragusa.

Costa sfrutta sin da subito tutta la velocità e la fisicità del suo roster andando al comando, trovando dalla panchina un’eccezionale Caloro che mette le prime tre bombe della sua partita scavando il primo solco, 30-18.

Nella seconda frazione ancora più devastante l’approccio delle masnaghesi che fanno la differenza con palle recuperate e contropiede mentre dall’altra parte, spenta la fiammata offensiva di Olodo, Ragusa fatica notevolmente: 59-27 a metà gara, unica notizia negativa per Costa l’infortunio muscolare di Eleonora Villa, che non rientrerà più in via cautelativa per la partita.

Nel frattempo continua lo show di Costa che tra le giocate di Matilde Villa, la presenza di Osazuwa e l’impatto di Caloro e Bernardi aumenta ulteriormente lo scarto. Nell’ultimo quarto a guidare Ragusa è la più giovane in campo per le iblee, Salice, che si mette in luce con alcune ottime giocate: non cambia però la sostanza per il 111-61 con cui Costa Masnaga chiude la partita.

La MVP della partita è Beatrice Caloro che mette a segno la prima tripla doppia della manifestazione con 19 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

Nella terza sfida della seconda giornata della Coppa Italiana Under 18 Femminile vittoria di misura per Basket Roma che supera 66-67 Granda College Cuneo.

Partita di rincorsa per le capitoline che contro Cuneo subiscono la grande velocità delle esterne di coach Di Meo con Grosso e Avagnina che mettono in difficoltà la formazione romana. Chiude avanti sul 38-28 Cuneo nella prima frazione di gioco, facendo un buon lavoro con la zona per mascherare la difficoltà contro le lunghe di Basket Roma Di Stefano e Martino.

Nel terzo periodo miglior approccio di Roma che dopo una lunga rincorsa impatta sul 47 pari coi canestri di Cedolini che rendono ancora più equilibrato il match. Dall’altra parte scatenata Di Meo (20 punti), brava tenere in partita Cuneo sino al 53 pari con cui si chiudono i primi tre quarti. Nel finale Lucantoni e Di Stefano guidano Roma, ma la lunga esce per cinque falli: al suo posto, le capitoline trovano però una preziosissima Fantini, quattro punti di fila per il 62-67, Cuneo non molla e rischia addirittura il sorpasso ma Grosso in contropiede nel finale non riesce a realizzare i due punti della vittoria, vince Roma 66-67.

Decisione difficile per la MVP della partita, considerata la prestazione corale di Roma capace di trovare protagoniste diverse in ogni momento del match: la scelta va su Martina Fantini, autrice dei canestri decisivi nel finale, 15 punti e 7 rimbalzi.

Libertas Basket School Udine si aggiudica la quarta e ultima sfida della seconda giornata della Coppa Italiana Under 18 Femminile superando 65-48 Edelweiss Ororosa, eliminata dalla competizione.

Edelweiss Ororosa, all’ultimo match per evitare l’eliminazione, parte con grande determinazione coi canestri di Rizzo e Lussignoli, la LBS si sblocca coi due punti di Medeot che però in corsa rimedierà un infortunio che la terrà fuori per il match: senza la lunga principale, Udine paga un po’ l’assestamento iniziale e Ororosa chiude avanti il primo periodo, 14-15. Nel secondo ancora Udine allunga sul +6 con Braida e Lizzi, poi i punti di Rizzo e Cancelli riportano le bergamasche sul pari con cui tra l’altro si chiude la prima parte di gioco.

Nella seconda metà break di 6-0 di Lizzi, Braida e Demarchi che riporta subito Udine avanti nel match. Udine prende buon margine contro Ororosa che cala ancora nella seconda metà di gioco, come successo con Albino: Buttazzoni firma sul finire di terzo quarto il 48-41, poi nell’ultimo parziale non c’è storia con LBS che allunga, anzi straripa, sino al +17 finale: 65-48 e festa grande al PalaBenedetti per chiudere la serata.

La MVP della partita è Eva Lizzi, top scorer friulana con 13 punti e autrice anche di 8 rimbalzi e 3 assist.

Geas Sesto San Giovanni – Peperoncino Libertas Bologna 76 – 47 (15-12, 34-28, 56-39, 76-47)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Resemini 7 (3/5, 0/3), Ronchi* 34 (11/16, 4/11), Cristani 2 (1/1, 0/2), Moretti* 1 (0/3 da 2), Merisio* 7 (2/5, 1/4), Valli* 7 (3/8, 0/1), Milani 9 (1/5, 2/8), Vergani, Beachi, Benedini 5 (2/5 da 2), Bevilacqua 2 (1/4, 0/2), Ramon 2 (1/4 da 2), Luciani NE Tiri da 2: 25/58 – Tiri da 3: 7/31 – Tiri Liberi: 5/11 – Rimbalzi: 55 24+31 (Valli 8) – Assist: 16 (Merisio 4) – Palle Recuperate: 20 (Ronchi 5) – Palle Perse: 13 (Bevilacqua 5) – Cinque Falli: Merisio PEPERONCINO LIBERTAS BOLOGNA: Vitali, Bagnoli 10 (2/3, 2/7), Cacciatori 3 (1/2 da 3), Secchiaroli* 3 (1/3, 0/1), Castelli* 13 (1/5, 3/3), Borghi, Boarini, Farina* 13 (3/10, 0/2), Colantoni 2 (0/3, 0/1), Albieri, Bernabe’* 2 (1/5 da 2), Grandi 1 (0/1 da 3)

Tiri da 2: 8/30 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 38 5+33 (Farina 17) – Assist: 4 (Farina 2) – Palle Recuperate: 2 (Vitali 1) – Palle Perse: 29 (Farina 8)

Basket Costa Masnaga – I Have a Team Ragusa 111 – 61 (30-18, 59-27, 84-37, 111-61)

BASKET COSTA MASNAGA: Caloro 19 (2/7, 4/7), Piatti 7 (3/4 da 2), Allievi* 7 (2/4 da 2), Villa* 10 (5/7, 0/1), Villa 12 (5/7, 0/1), Labanca* 6 (3/6, 0/1), N’guessan* 5 (2/5 da 2), Bernardi 21 (6/6, 1/1), Tentori 6 (3/4, 0/1), Serra, Osazuwa* 14 (5/9 da 2), Toffali 4 (1/3, 0/2)

Tiri da 2: 37/64 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 22/35 – Rimbalzi: 51 18+33 (Caloro 12) – Assist: 31 (Caloro 12) – Palle Recuperate: 18 (Caloro 3) – Palle Perse: 20 (N’guessan 4)

I HAVE A TEAM RAGUSA: Tumeo, Sammartino 2 (1/4, 0/3), Trovato* 2 (1/4, 0/2), Olodo* 13 (4/8, 1/3), Ianelli 5 (1/3, 1/1), Bucchieri* 4 (2/7, 0/1), Gurrieri, Mallo 2 (1/1 da 2), Scalone, Salice 13 (3/6, 2/2), Di Fine 8 (4/9 da 2), Chessari 12 (1/3, 2/7)

Tiri da 2: 18/49 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 35 12+23 (Bucchieri 7) – Assist: 11 (Ianelli 3) – Palle Recuperate: 10 (Olodo 3) – Palle Perse: 33 (Tumeo 8) – Cinque Falli: Bucchieri

Granda College Cuneo – Basket Roma 66 – 67 (24-18, 38-28, 53-53, 66-67)

GRANDA COLLEGE CUNEO: Castagna 2 (1/3, 0/1), Ngamene Takougang* 18 (3/6, 0/1), Chiesa NE, Di Meo* 20 (8/11, 1/3), Grosso* 11 (4/8, 1/5), Konango Ndjengwes, Pasero* 5 (2/4, 0/1), Martinengo, Avagnina* 10 (2/14, 0/5), Marfulli, Berloffa NE, Bruschetta

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 20/32 – Rimbalzi: 51 14+37 (Ngamene Takougang 18) – Assist: 12 (Avagnina 4) – Palle Recuperate: 12 (Grosso 3) – Palle Perse: 20 (Grosso 8)

BASKET ROMA: Di Stefano 14 (5/11, 1/3), Candido NE, Perone NE, Lucantoni* 9 (4/9, 0/1), Cedolini* 4 (2/8, 0/2), Fantini* 15 (7/16 da 2), Belluzzo 5 (0/2, 1/3), Benini* 2 (1/4, 0/6), Preziosi, Aghilarre* 12 (3/7, 1/3), Cenci, Martino 6 (3/3 da 2), Marini

Tiri da 2: 25/63 – Tiri da 3: 3/21 – Tiri Liberi: 8/18 – Rimbalzi: 58 24+34 (Cedolini 11) – Assist: 9 (Cedolini 2) – Palle Recuperate: 10 (Lucantoni 3) – Palle Perse: 17 (Di Stefano 3) – Cinque Falli: Di Stefano

Libertas Bk School Udine – Edelweiss Ororosa 65 – 48 (14-15, 29-29, 48-41, 65-48)

LIBERTAS BK SCHOOL UDINE: Codolo, Buttazzoni* 8 (3/6, 0/2), Blasigh* 9 (2/7, 1/6), Tobou Mouafo 2 (1/2 da 2), Braida* 10 (4/7, 0/2), Lizzi* 13 (6/8 da 2), Demarchi 11 (4/6, 0/2), Romanin, Regeni 2 (1/2, 0/2), Ugiagbe 6 (3/6 da 2), Medeot* 4 (2/3 da 2), Cosolo

Tiri da 2: 26/48 – Tiri da 3: 1/14 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 45 13+32 (Braida 12) – Assist: 14 (Blasigh 4) – Palle Recuperate: 7 (Codolo 1) – Palle Perse: 16 (Blasigh 4)

EDELWEISS OROROSA: Mazza, Fossati, Lussignoli* 2 (1/2 da 2), Ernani Locatelli 6 (2/6 da 2), Monti, Crippa* 10 (1/3, 2/3), Frosio 2 (1/1 da 2), Testa, Della Corte* 5 (1/2, 0/1), Rizzo* 8 (3/11, 0/4), Cancelli* 15 (5/11, 1/1)

Tiri da 2: 14/43 – Tiri da 3: 3/12 – Tiri Liberi: 11/22 – Rimbalzi: 34 11+23 (Cancelli 9) – Assist: 11 (Rizzo 5) – Palle Recuperate: 7 (Rizzo 3) – Palle Perse: 17 (Squadra 4)

