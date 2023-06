Stella Azzurra Roma Campione d’Italia Under 17 Eccellenza. Battuta l’Olimpia Milano

Piombino. La Stella Azzurra Roma è Campione d’Italia Under 17 Eccellenza 2023. Nella finalissima giocata davanti ai circa 1.000 spettatori del Palatenda (e con una media di 2.360 utenti unici collegati con la live di Twitch italbasket) la squadra di coach Germano D’Arcangeli si è imposta sull’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano per 85-78. Miglior marcatore della gara è il capitano della Stella Azzurra Tommaso D’Arcangeli con 23 punti.

Nella finale per il terzo posto il One Team Basket Forlì ha sconfitto la Pallacanestro Vado per 74-51. Tommaso Pinza MVP della partita con 32 punti e 7 rimbalzi.



A tutte le squadre partecipanti e in particolare alla Stella Azzurra Roma le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.

Queste le parole del coach dei Campioni d’Italia Germano D’Arcangeli: “Sono emozioni particolari quelle che sto provando. Ho fatto tante partite quest’anno con questi ragazzi. Ci è successo di tutto. Questa sera si è visto che sono persone serie, che si impegnano. Mi piace quello che fanno. Faccio i complimenti a Milano, che ha fatto un inizio gara che avrebbe messo ko tante squadre”.

Secondo successo stagionale per i nerostellati e per coach D’Arcangeli, che alla guida del roster Under 19 Eccellenza aveva messo in bacheca lo Scudetto assegnato nell’evento di Agropoli (vittoria in finale su College Borgomanero per 80-62). Per la Stella Azzurra si tratta del terzo Tricolore di categoria, dopo le vittorie nel 2017 e nel 2019 (campionato denominato Under 16 eccellenza).



L’Olimpia Milano chiude al secondo posto nel campionato, tornando così sul podio della categoria dopo il terzo posto del 2014 (nella finale per il Bronzo a Porto Sant’Elpidio i milanesi si imposero proprio sulla Stella Azzurra 68-66).



Da applausi la Finale Nazionale di One Team Forlì e Pallacanestro Vado. Con il terzo posto nel ranking i romagnoli hanno raggiunto il loro miglior risultato nel Settore giovanile. Stagione da incorniciare anche per i liguri, che vanno vicino ad eguagliare il Bronzo del 2017.



I risultati delle Finali

Finale 1/2 posto: EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – Stella Azzurra Roma 78-85

Finale 3/4 posto: One Team Basket Forlì – Pallacanestro Vado 74-51

Classifica Finale Nazionale Under 17 Eccellenza 2023

Stella Azzurra Roma – Campione d’Italia Under 17 Eccellenza 2023 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano One Team Basket Forlì Pallacanestro Vado



Il quintetto ideale della Finale Nazionale Under 17 Eccellenza 2023

Denis Stefan Badalau (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Tommaso D’Arcangeli (Stella Azzurra Roma)

Andrija Josovic (Pallacanestro Vado)

Axel Piccirilli (Stella Azzurra Roma)

Tommaso Pinza (One Team Basket Forlì)



Il miglior allenatore della Finale Nazionale Under 17 Eccellenza 2023

Lorenzo Gandolfi (One Team Basket Forlì)

Tutti i vincitori delle Finali Nazionali 2023

Under 19 Eccellenza – Stella Azzurra Roma

Under 17 Eccellenza – Stella Azzurra Roma

Under 15 Eccellenza – Varese Academy Conforama Italia

Under 19 femminile – Basket Roma

Under 17 femminile – Magnolia Basket Campobasso

Under 15 femminile – Basket Roma

fip.it