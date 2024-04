Torneo “Albert Schweitzer” – Prima sconfitta per l’Italia U18 a Manheim

L’Italia Under 18 conosce la prima sconfitta al Torneo di Manheim dopo tre vittorie consecutive. I ragazzi di coach Marco Sodini vengono superati dalla Grecia nello scontro diretto tra le due imbattute del Girone B al termine di una bella partita decisa dalla maggiore energia degli ellenici espressa nel secondo tempo dopo che l’Italia aveva saputo imprimere un buon ritmo nei primi 10′ raggiungendo anche i 10 punti di vantaggio. Dopo il 16-14 in loro favore gli Azzurri hanno cercato la fuga prima dell’intervallo ispirati da Perez, Iannuzzi ed Atamah pur avendo perso per infortunio Miccoli. Chiuso il primo tempo sul 42-33 (dopo il 38-28 a -1’13”) l’Italia ha subito a inizio di ripresa l’ottima risposta degli avversari. Parziale di 12-2 per la Grecia che si prende il vantaggio minimo e lo conserva fino al 30′ (53-54). Nell’ultimo quarto l’Italia cerca la scossa per riprendere l’inerzia in mano ma la Grecia è sempre capace di segnare canestri importanti come le due triple di Komnianidis che a 4′ dalla fine portano i ragazzi di coach Nikoliadis avanti 61-70. L’Italia ha il grosso merito di non mollare, Saccoccia e Airhienbuwa portano gli Azzurri sul -6 (66-72) ma il gioco da tre punti di Kosmas è una mazzata a -2’31” dalla fine. La Grecia sale a +13 (69-82) e nel finale i liberi di Saccoccia e Assui ridimensionano lo scarto fino al 74-82 finale.

Domani alle 15.30 gli Azzurri affronteranno l’Egitto (ore 15.30) nell’ultima partita del girone di qualificazione. Una vittoria garantirebbe il secondo posto nel girone. Nel Girone A l’Australia ha vinto contro la Germania U18 ed è sola in testa a punteggio pieno.