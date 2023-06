Torneo Internazionale Domegge – Debutto vincente contro la Slovenia per la nazionale U20

L’Italia under 20 inizia col piede giusto il Torneo Internazionale Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin imponendosi contro la Slovenia in un match senza storia, condotto e chiuso in bellezza dagli “azzurrini” di coach Magro 81-62. Nella seconda giornata sarà sfida alla Germania, con i tedeschi che hanno sconfitto la Grecia all’overtime 72-68 nella gara d’apertura della kermesse.

ITALIA-SLOVENIA 81-62

PARZIALI: 15-8, 38-31, 65-49.



ITALIA: Fantoma 1, Berdini 11, Giordani 2, Onojaife, Casarin 17, Virginio 8, Boglio 9, Maretto 9, Loro 14, Vincini 4, Stazzonelli 4, Furin 2. All.: Alessandro Magro.

SLOVENIA: Flerin 2, Dolnicar, Urbiha 5, Samar, Sivka 7, Kavkler 5, Ivankovic 8, Ciani 19, Mirtic 6, Sirc 6, Lamut, Klobucar 4. All.: Petar Markovinovic.

ARBITRI: Almerigogna, Spessot, Roiaz.

NOTE: Tiri da 2: Italia 19/34, Slovenia 18/38. Tiri da 3: Italia 7/23, Slovenia 2/18. Tiri liberi: Italia 22/27, Slovenia 20/39. Rimbalzi: Italia 35, Slovenia 35. Spettatori: 400.

LA CRONACA – La squadra di coach Magro parte subito forte con Casarin e trova il massimo vantaggio sul 12-3 dopo 5’. La Slovenia fatica ad ingranare ma coach Markovinovic trova buone conclusioni con Urbiha e il forte lungo del Cedevita, Ciani; a fine primo quarto, punteggio sul 15-8 Italia. Gli Azzurri sono più precisi al tiro degli avversari, si esprimono su buoni livelli e conducono sempre nel punteggio, con il play Berdini in evidenza. Dall’altra parte è da registrare l’apporto di punti del lungo Ciani, unico in doppia cifra all’intervallo: 38-31 per l’Italia.

In avvio di secondo tempo la formazione di Markovinovic accorcia il divario, anche se l’Italia resta sempre al comando dei giochi: 47-38 al 24’ con i punti di Octavio Maretto. Gli sloveni cercano di metterla sull’agonismo, anche se la sostanza non cambia. La tripla dall’angolo di Loro, al termine di una buona circolazione di palla vale, il 59-47 tra gli applausi del Pala Cian Toma; i tiri liberi dello stesso giocatore di Borgomanero, Loro, chiudono la terza frazione sul +16 Italia. In avvio di ultimo periodo la Slovenia tenta di accorciare le distanze, ma basta un timeout a coach Magro per gestire al meglio il cospicuo vantaggio.

Ufficio Stampa Torneo Internazionale Domegge