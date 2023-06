Torneo Internazionale Domegge – La Nazionale U20 batte anche la Germania

Brillante successo dell’Italia nella seconda giornata del 21° Torneo Internazionale Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin al Pala Cian Toma di Domegge. Sotto gli occhi attenti sugli spalti del grande Dino Meneghin, gli azzurrini di coach Magro bissano la vittoria sulla Slovenia, e superano anche la Germania (65-61) trascinati da Virginio e Berdini, portandosi in testa alla classifica del Torneo a punteggio pieno. Domenica gran finale con Slovenia-Germania e Italia-Grecia (ingresso libero) incluse le successive premiazioni.

—

ITALIA-GERMANIA 65-61

PARZIALI: 16-16, 37-28, 51-42.

ITALIA: Cagliani, Berdini 12, Giordano 6, Onojaife 2, Casarin 9, Virginio 18, Faggian 10, Maretto 1, Ferrari, Vincini 7, Stazzonelli, Zacchigna. All.: Alessandro Magro.

GERMANIA: Anigbata 7, Rapieque 3, Ensminger 4, Fru 8, Dorn, Langefeld 11, Walter 4, Lademacher, Skladanowski 3, Onyejiaka 17, Schroder 4, Brockhoff. All.: Alan Ibrahimagic.

ARBITRI: Almerigogna, Spessot, Roiaz.

NOTE: Tiri da 2: Italia 14/34, Germania 18/34. Tiri da 3: Italia 7/34, Germania 5/22. Tiri liberi: Italia 16/31, Germania 10/18. Rimbalzi: Italia 42, Germania 44. Spettatori: 500.

LA CRONACA – Due su due per l’Italbasket di coach Magro, che vince anche contro la Germania. Protagonista assoluto il play di Cantù, Nicola Berdini, che con grande determinazione segna i punti della vittoria in un finale ricco di emozioni.

Dopo gli inni, in un palasport pieno in ogni ordine di posto, la sfida parte su ritmi molto alti. È proprio Berdini a sbloccare il punteggio, con gli Azzurri che conducono (13-7 dopo 6’) una gara pimpante, tra le due formazioni che avevano vinto nella giornata inaugurale del torneo. L’Italia non brilla al tiro (0/9 da tre nel primo quarto) e col passare dei minuti i tedeschi entrano in partita. Langenfeld firma il 13-13 dopo 8’, per il timeout Italbasket. È poi la schiacchiata di Schroder, protagonista anche nella partita del venerdì, a issare la Germania – bene anche Onyejiaka – sul 16-21 dopo 12’. Coach Magro alza l’intensità in difesa, c’è la tripla di Casarin prima e quella di Virginio poi per il sorpasso Italia sul 31-26 dopo 18’. Lo stesso Virginio, giocatore della Pallacanestro Varese, con undici punti in rapida successione firma l’allungo per il 37-28 dell’intervallo.

Subito dopo il rientro in campo, gli Azzurri trovano il massimo vantaggio sul 43-29 ma nei minuti a seguire i tedeschi riescono a recuperare con un break di 0-8 (43-37 dopo 25’) che tiene la sfida apertissima. A Faggian risponde Onjejiaka e poi Giordano, è un bel testa a testa che diverte i tanti spettatori del Pala Cian Toma; 51-42 dopo 30’. A 8’ dal termine la tripla di Langefeld vale il pareggio sul 51-51 e poi c’è anche il sorpasso degli ospiti. Si arriva ai minuti finali con le squadre in perfetta parità, poi l’arresto e tiro di Berdini riporta avanti gli Azzurri sul 59-57 a 1’40” dal termine, lo stesso Berdini si ripete per il 61-57 e il successivo 63-57 dalla lunetta chiudendo di fatto la gara.

Ufficio Stampa Torneo Internazionale Domegge