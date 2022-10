Torneo “No Borders”: a Trieste la crème de la crème U-16 per un weekend strepitoso

By

Tutto pronto per “il No Borders Euro Cup 2022”, torneo giovanile con un programma assolutamente imperdibile. Si attende la conferma per la giornata di domenica al PalaTrieste (“Allianz Dome”)

Sarà un torneo ricchissimo di talento quello che si svolgerà da giovedì a domenica principalmente a Opicina, alle porte di Trieste, organizzato dalla società sportiva della minoranza slovena “ASŽ Jadran” di Trieste. Il torneo “Euro Cup 2022” vedrà impegnate le squadre giovanili del Barcellona e del Real Madrid, del Bayern Monaco, della Cedevita Olimpija e persino del Partizan di Belgrado. Insomma, il meglio del meglio del settore giovanile europeo. A rappresentare i colori dei club italiani ci saranno le squadre Under 16 dell’Armani Milano, dell’Orange1 Bassano e della Stella Azzurra.

Il logo ufficiale del torneo “No Borders”, disegnato proprio per l’occasione…

Si inizia con il match d’esordio tra la squadra giovanile del Bayern Monaco e quella dei coetanei del Cedevita Lubiana, in programma giovedì 27/10 alle 15.00 al palasport di Opicina. In base alle informazioni che hanno messo a disposizione gli organizzatori, tutte le partite saranno trasmesse dal vivo da alcuni social mondiali.

Le gare finali saranno disputate nella mattinata e nel pomeriggio di domenica 30/10, ma al momento non è ancora chiaro se la “venue” rimarrà a Opicina oppure se le squadre si trasferiranno al principale palasport triestino “Allianz Dome”.

Intanto ecco il programma completo del torneo:

Giovedì, 27/10 (Opicina)

15.00 Bayern München – Cedevita Olimpija

17.00 Partizan Beograd – Stella Azzurra Roma

19.00 Barcelona – Orange1 Bassano

21.00 Real Madrid – Armani Milano

Venerdì, 28/10 (Opicina)

15.00 Bayern München – Armani Milano

17.00 Partizan Beograd – Orange1 Bassano

19.00 Real Madrid – Cedvita Olimpija

21.00 Barcelona – Stella Azzurra Roma

Sabato, 29/10 (Opicina)

10.00 Armani Milano – Cedevita Olimpija

12.00 Stella Azzurra Roma – Orange1 Bassano

15.00 Barcelona – Partizan Beograd

17.00 Real Madrid – Bayern München

Domenica, 30/10 (Trieste, Allianz Dome – in attesa di conferma)

9.30 gara per il 7° posto (palestra da definire)

9.30 gara per il 5° posto

11.30 gara per il 3° posto 14.30 finalissima