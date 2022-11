Torneo “No Borders Euro Cup”: all’Allianz Dome vince il Real, due squadre italiane sul podio

Si è conclusa in un tardo pomeriggio domenicale di quest’ultimo weekend di ottobre 2022 la prima edizione del torneo giovanile senza frontiere – il No Borders Euro Cup, ideato e organizzato alla perfezione dalla società cestistica “Jadran” di Trieste.

La finale per il primo posto è stata disputata all’interno dell’Allianz Dome – uno degli impianti sportivi più grandi dell’intero nord-est. Ad alzare il trofeo sono stati i ragazzi del Real Madrid, che hanno avuto la meglio sui coetanei del Bassano Orange1 per 87-71.

Real Madrid – Orange 1 Bassano 87-71 (17-19, 39-35, 60-47)

La gioia dei ragazzi del Real Madrid dopo la conquista del No Borders Euro Cup 2022

Bene anche le altre due compagini italiane, ovvero la Stella Azzurra e l’Armani Milano, che si sono contese il terzo posto. Alla fine ha prevalso la società lombarda seppur di un soffio (risultato finale 62-61 per l’Armani).

Gara per il terzo posto:

Stella Azzurra Roma – Armani Milano 61-62 [11-16, 27-35, 43-50]

Gara per il quinto posto:

Barcelona – Bayern München 86-43 [19-2, 37-22, 55-33]

Gara per il settimo posto:

Partizan Beograd – Cedevita Olimpija Ljubljana 68-70 [d.t.s.]

Kyllian Charles Michee (Real Madrid) è stato eletto MVP del torneo.

Mark Mahmutović Morano (Cedevita Olimpija) è stato il giocatore più prolifico per quanto riguarda i punti segnati. Ma a tutti i giovani giocatori che hanno partecipato al torneo va un grande applauso: bravi ragazzi, bravi tutti!

In poche parole, il torneo è stato un successo e si spera di poterlo ripetere nella seconda edizione già l’anno prossimo. Il No Borders potrebbe diventare un appuntamento di rilievo internazionale – utile anche per riportare la città di Trieste sotto i riflettori per quel che concerne il basket e l’interesse cittadino per questo sport.