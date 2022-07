Trofeo “Roberta Serradimigni” Finale Nazionale Under 17 femminile: definite le semifinaliste

Umana Reyer Venezia, Bianchi Costa Group, Granda College Cuneo e Basket Roma, battendo rispettivamente Stella Azzurra Roma, Ororosa Bergamo, GEVI Casalnuovo e Abitare Streni Civitanova Marche, vincono nei Quarti e si qualificano per le Semifinali del Trofeo “Roberta Serradimigni” Finale Nazionale Under 17 femminile.

Il calendario delle Semifinali di venerdì Primo luglio

18:00 Umana Reyer Venezia-Bianchi Costa Group Diretta live canale Twitch Italbasketofficial.

20:00 Granda College Cuneo – Basket Roma Diretta live canale Twitch Italbasketofficial.

Il resoconto degli Quarti

Le statistiche complete

Umana Reyer Venezia – Stella Azzurra Roma 58-54

Emozioni e grande equilibrio sin dalla prima gara del Quarto della Finale Nazionale Under 17 di basket femminile ospitati a Campobasso. ‘La Molisana Arena’ vive un confronto di spessore come quello tra Umana Reyer Venezia e Stella Azzurra Roma con emozioni ed livello tecnico di grande spessore.

L’avvio vede Venezia provare uno strappo con un break di 7-0, portandosi sino al 7-2, ma la Stella Azzurra Roma sa come reagire, provando a riavvicinarsi. Così alla fine del primo quarto le lagunari possono contare su un solo possesso di margine sul 22-19 con Zuccon (9) e Purina (7) grandi protagoniste. Nel secondo quarto La Stella Azzurra Roma torna a mettere la testa avanti con un parziale di 22-12 ispirato da Pelka e Brzonova. Nel terzo periodo, segnato dalla grande tensione, Venezia riesce ad avvicinarsi e poi, nell’ultimo periodo, riesce a sprintare al meglio arrivando sino all’affermazione per 58-54. Umana Reyer Venezia fin semifinale

Umana Reyer Venezia – Stella Azzurra 58-54 (22-19, 32-41, 43-46)

Umana Reyer Venezia : Capuzzo 8, Guerra 4, Buranella 14, Penna 2, Zuccon 15, Samoylych, Purina 9, Ruzza, Andreanelli 6, Minincleri. All. Dalla Villa.

Stella Azzurra : Brzonova 13, Ndyie 3, Zangara 4, Pelka 18, Garofalo 5, Salvioni, Nobili, Franceschini 6, Borddieri, Vicentini, Messina 5, Zizzari. All. Chimenti.

Arbitri: M. Migliaccio, S. Antiniani

Ororosa Bergamo – Granda College Cuneo 57-62

Tra le magnifiche quattro delle finali nazionali under 17 femminili di Campobasso c’è spazio anche per la Granda College Cuneo che si conferma come una delle autentiche rivelazioni della Finale Nazionale Under 17 che si disputa in Molise. Contro Ororosa Bergamo, le piemontesi – a differenza di altre gare in cui a pagare era stato un ultimo quarto di assoluta concretezza – riescono a partire con grande determinazione e vanno a prendersi dodici punti di vantaggio all’intervallo lungo. Al rientro sul parquet, la formazione orobica prova a forzare i tempi e riportarsi sotto la propria avversaria, ma alla fine le cuneesi festeggiano con un exploit di cinque punti (62-57) in cui ad emergere sono i ben 33 (!) punti della playmaker Grosso ben supportata dalla lunga Di Meo. Le piemontesi entrano nelle prime quattro, per Bergamo, invece, un’esperienza comunque di rilievo dopo quella alla Finale Nazionale Under 19 di Battipaglia di tre settimane fa.

Ororosa Basket Bergamo – Granda College 57-62 (14-19, 22-34, 37-47)

Ororosa Basket Bergamo: Mazza, Fossati 12, Lussignoli 9, Monti 11, Crippa 10, Bresciani 5, Carrara, Ferrari 4, Lombardi 2, Guerini, Merli 2, Tall 2. All. Stazzonelli.

Granda College: Di Meo 16, Grosso 33, Pasero 5, Marfulli 5, Bruschetta, Lokoka Iliyo, Unia, Perna, Ambrogio, Chiarla, Lorusso 3, Outtara. All. Grosso.

Arbitri: Foti, Valletta.

GEVI Casalnuovo – Bianchi Group Costa 47-79

Centra la qualificazione alle Semifinali il Costa Masnaga che, nel penultimo atto, troverà sulla propria strada Umana Reyer Venezia. Contro il Casalnuovo, la formazione lombarda dà vita ad un match di tutta sostanza che la porta ad imporsi di 32 (79-47), sfruttando al meglio il lavoro delle proprie torri. Avanti già di nove al 10’, le ‘pantere’ fanno loro ogni quarto aumentando sempre più lo scarto e proiettandosi sulla Semifinale contro Venezia.

Casalnuovo – Bianchi Group Costa Masnaga 47-79 (13-22, 25-43, 38-63)

Casalnuovo: Infante 7, Prete 9, Esposito F. 9, Gesuele 7, Moretti, Carillo 2, Esposito F. 4, Serpico, Castellano 4, Monaco, Violetti, Di Fronzo. All. Belfiore.

Bianchi Group Costa Masnaga: Cibinetto 5, Rotta 12, Bernardi 7, Osazuwa 15, Razzoli 11, Motta 8, Spreafico 2, Prederi, Piatti 13, Galli 4, Serra 2, Gorini. All. De Milo.

Arbitri: Gai, Marcelli.

Basket Roma – Abitare Streni Civitanova Marche 72-43

Completa il quadro delle semifinali l’exploit del Basket Roma sull’Abitare Streni Civitanova con le capitoline che affronteranno, nel penultimo atto, la rivelazione Cuneo. La sfida con le marchigiane termina 72-43 per le capitoline che danno vita all’allungo decisivo sia nel secondo che nel terzo quarto, quando realizzano rispettivamente dei parziali di 21-6 e 22-9 che consentono alle giallorosse di prendere quel margine che si concretizza nel +29 finale e nel passaggio in Semifinale.

Basket Roma – Abitare Streni Civitanova Marche 72-43 (16-15, 37-21, 59-30)

Basket Roma: Lucantoni 6, Cedolini 14, Fantini 13, Benini 8, Aghillarre 7, Pragliola 2, Belluzzo 7, Preziosi 7, Cenci 8, Tagliente, Marini, Busca. All. Canini.

Abitare Streni Civitanova Marche: Armillotta, Malintoppi 24, Ghiacchetti 12, Serverini 6, Grande, Rutili, Cesareo, Lazzarini, Streni, Vigilia 1, Pempinelli, Pecorari. All. Melappioni.

Arbitri: Mariotti, Scolaro.

Fip.it