Tutte le partite della Coppa Italiana Under 18 Femminile verranno trasmesse in chiaro e visibili a tutti su LBF TV: importante vetrina per l’evento che si svolgerà dal 14 al 19 giugno presso il PalaBenedetti di Udine.



La manifestazione, organizzata da Lega Basket Femminile in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e la società Libertas Sporting Basket School Udine, verrà trasmessa sulla piattaforma di LBF TV, anche nell’ottica di dare un’adeguata visibilità al momento giovanile, in quella che sarà una vera e propria festa dello sport presso la località friulana.



Ricordiamo la composizione dei Gironi e il conseguente ordine delle sfide in programma. Tra le novità da segnalare all’interno del calendario c’è anche la presenza della Gara del Tiro da tre punti, che si terrà venerdì 18 giugno dopo le Semifinali, con la possibilità d’iscrizione per un massimo di due partecipanti a squadra.





GIRONI



Girone A: Pallacanestro Torino Young, Basket Costa, I Have a Team Ragusa

Girone B: Brixia Basket, Granda College Cuneo, Basket Roma

Girone C: Minibasket Battipaglia, Geas Basket, Peperoncino Libertas

Girone D: Lupebasket, Libertas Basket School Udine, Edelweiss Ororosa





CALENDARIO DEFINITIVO



FASE DI QUALIFICAZIONE



1ª giornata – 14 giugno

• Ore 11.00 – Lupebasket vs Edelweiss Ororosa

• Ore 14.30 – Minibasket Battipaglia vs Peperoncino Libertas

• Ore 17.00 – Brixia Basket vs Basket Roma

• Ore 19.30 – Pallacanestro Torino Young vs I Have a Team Ragusa



2ª giornata – 15 giugno

• Ore 11.00 – Geas Basket vs Peperoncino Libertas

• Ore 14.30 – Basket Costa vs I Have a Team Ragusa

• Ore 17.00 – Granda College Cuneo vs Basket Roma

• Ore 19.30 – Libertas Basket School Udine vs Edelweiss Ororosa



3ª giornata – 16 giugno

• Ore 11.00 – Brixia Basket vs Granda College Cuneo

• Ore 14.30 – Minibasket Battipaglia vs Geas Basket

• Ore 17.00 – Lupebasket vs Libertas Basket School Udine

• Ore 19.30 – Pallacanestro Torino Young vs Basket Costa



FASE FINALE



Quarti di Finale – 17 giugno

• Ore 11.00 – Gara 1: 1ª classificata Girone A vs 2ª classificata Girone B

• Ore 14.30 – Gara 2: 1ª classificata Girone B vs 2ª classificata Girone A

• Ore 17.00 – Gara 3: 1ª classificata Girone C vs 2ª classificata Girone D

• Ore 19.30 – Gara 4: 1ª classificata Girone D vs 2ª classificata Girone C



Semifinali – 18 giugno

• Ore 15.00 – Gara 5: vincente gara 1 vs vincente gara 3

• Ore 17.30 – Gara 6: vincente gara 2 vs vincente gara 4

A seguire – Gara del tiro da tre punti (due partecipanti per squadra)



Finali – 19 giugno

• Ore 14.30 – Finale terzo/quarto posto: perdente gara 5 vs perdente gara 6

• Ore 17.00 – Finale primo/secondo posto: vincente gara 5 vs vincente gara 6



LUOGO E CAMPO DI GARA

Il Torneo si disputerà a UDINE (UD).

Le gare si disputeranno presso il Palasport Manlio Benedetti via Marangoni, 46 – 33100 Udine.

Area Comunicazione LBF