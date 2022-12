U15M – Raduno di Novarello (27-29 dicembre), i convocati di coach Nocera

By

Torna al lavoro la Nazionale Under 15 Maschile, che dal 27 al 29 dicembre si raduna a Novarello. Questi gli Azzurri convocati dallo staff tecnico coordinato da Alessandro Nocera.

I convocati

Pablo Giovanni Abreu (2008, A, Pall. Reggiana)

Kevin Acciari (2008, A, Stella Azzurra)

Thomas Acunzo (2008, A, Sinnai Basket)

Arwel Austin (2008, A, Aquila Basket Trento 2013)

Luca Franco Bandirali (2008, A, Pallacanestro Cantù)

Andrea Bresciani (2008, A, Virtus Siena)

Gabriele Gallo (2008, P, Stella Azzurra)

Andrea Sergio Manente (2008, G, Reyer Venezia Mestre)

Luca Manfredotti (2008, G, Pall. Reggiana)

Samuele Momesso (2008, P, Olimpia Milano)

Francesco Natale (2008, G, Reyer Venezia Mestre)

Alessandro Pavan (2008, A, Universo Treviso)

Riccardo Pavese (2008, A, Campus Piemonte)

Federico Pillepich (2008, A, Blu Orobica)

Pietro Redaelli (2008, P, Pall. Bernareggio 99)

Giulio Roventini (2008, G, Basket Cecina)

Eduardo Yassine Sakine (2008, A, Victoria Libertas)

Lorenzo Scardigli (2008, P, Etrusca Basket)

Vittorio Triggiani (2008, G, Aquila Basket Trento 2013)

Gabriele Turconi (2008, P, Pallacanestro Varese)



Atleti a disposizione

Jacopo Casini (2008, P, Don Bosco Livorno)

Andrea Cefis (2008, A, Blu Orobica)

Gabriele Durisotto (2008, A, Amici Pall. Udinese)

Emanuel Esposito (2008, P, Virtus Arechi Salerno)

Nicolas Fajardo (2008, A, Orange1 International Team)

Antonio Francesco Iaquinta (2008, A, Universo Treviso)

Antonello Losito (2008, C, Basket Pegli)

Antonio Marciante (2008, C, Aurora Brindisi)

Gianvito Pipitone (2008, A, Virtus Mazara)

Lorenzo Ricci (2008, C, Insegnare Basket Rimini)

Aldo Romeo (2008, G, College Basketball)

Alessio Trezzi (2008, G, Pall. Aurora Desio 94)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Alessandro Nocera

Assistenti Allenatori: Alberto Buffo, Angelo Gigli

Preparatore Fisico: Roberto Marocco

Medico: Gabriele Cirillo

Fisioterapista: Francesco Ferri

Team Manager: Domenico Meroni



Il Programma

27 dicembre

Ore 13.00 Arrivo convocati presso il Centro Sportivo Novarello, Via Dante Graziosi 3 – Granozzo con Monticello (Novara)

Ore 17.00-19.00 Allenamento

28 dicembre

Ore 9.00-11.00 Allenamento

Ore 16.00-18.00 Allenamento

29 dicembre

Ore 9.00-11.00 Allenamento

Fine Raduno

