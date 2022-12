U16F – Raduno di Chianciano Terme (27-30 dicembre), le convocate di coach Lucchesi

Torna a lavorare la Nazionale Under 16 Femminile, che dopo il raduno di Pesaro si ritroverà a Chianciano dal 27 al 30 dicembre. Queste le convocate dello staff tecnico coordinato da coach Giovanni Lucchesi.

Le Azzurre

Ashley Gyamaa Besea (2007, 182, A, Modena Basket)

Nicole Gyamaa Besea (2007, 183, A, Modena Basket)

Beatrice Cerè (2007, 182, A, Peperoncino Libertas Basket)

Martina Corgnati (2007, 175, G, Area Pro 2020)

Eleonora Cressati (2007, 189, A, Futurosa Forna Basket Trieste)

Emma D’Este (2007, 188, C, Reyer Venezia Mestre)

Serena De Lise (2007, 190, C, Unime)

Alice Del Piano (2008, 182, C, Firenze Basketball Academy)

Emma Giacchetti (2007, 175, G, Magnolia Basket Campobasso)

Giorgia Gorini (2007, 170, G, Basket Costa)

Sofia Lami (2007, 165, G, Basket Roma)

Giulia Minora (2007, 184, A, G E A S Basket)

Isabel Mohamud Mohamed Hassan (2009, 182, A, Basket Roma)

Giulia Mueller (2009, 176, G, Futurosa Forna Trieste)

Justine Nardoni (2007, 174, G, Basket Girls)

Olivia Ostoni (2007, 175, G, GEAS Basket)

Chiara Silvia Poma (2007, 168, G, Ororosa Basket)

Anna Sablich (2009, 165, G, Olimpia Basket Pesaro)

Sara Spagnoli (2007, 184, A, Reyer Venezia Mestre)

Fatou Tall Ndeye (2008, 184, A, Ororosa Basket)

Vera Alexi Teising (2008, 175, G, Terre Sainte Tiger Knights)

Nicole Torresani (2007, 178, A, Bbc Sparta Bertrange)

Rosa Versuro (2007, 182, G, Reyer Venezia Mestre)

Marianna Zanetti (2008, 188, C, Famila Basket Schio)

Atlete a disposizione

Arianna Appetiti (2008, 183, A, Basket Femminile Milano)

Francesca Baldassarre (2008, 175, G, Magnolia Campobasso)

Lucrezia Belotti (2008, 168, G, San Gabriele Basket Milano)

Sveva Bernasconi (2007, 182, A, Basket Costa)

Sveva Talia Carol Cannolicchio (2007, 180, A, San Gabriele Milano)

Cecilia Cherubini (2007, 177, A, Team Puianello)

Paola Chinello (2007, 181, A, Reyer Venezia Mestre)

Carlotta Cocuzza (2007, 170, G, Bc Castelnuovo Scrivia)

Martina Cotellessa (2007, 180, A, Basket Girls)

Dalila Dicò (2008, 178, A, Opsa)

Alice Lo Buono Saule (2008, 188, C, Laposmile)

Maddalena Missaglia (2009, 178, A, Reyer Venezia Mestre)

Valeri Amponsah Nortey (2009, 180, A, Femminile Montecchio)

Maria Pilatone (2007, 175, G, Lupe San Martino)

Isabella Torricini (2008, 174, G, Firenze Basketball Academy)

Deborah Varone (2007, 185, C, Basket Academy La Spezia)

Margherita Villa (2007, 175, G, Basket Costa)

Giulia Visintin (2007, 170, G, Futurosa Forna Trieste)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Stefano Attruia, Sara Ciccalotti, Fabio Frignani, Lara Pozzato

Preparatore Fisico: Federica Tonni

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Raffaela Agozzino

Team Manager: Matteo Massacesi

Il programma

27 dicembre

Ore 15.00 Arrivo convocati c/o Hotel Michelangelo, Via Le Piane 146 – Chianciano Terme

Ore 17.00-20.00 Allenamento

28 dicembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

29 dicembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

30 dicembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport in Via Abetone snc, Chianciano Terme

