U16M – I convocati di coach Giuseppe Mangone per il raduno di Novarello

Dicembre come sempre è il mese del torneo di Iscar, tradizionale appuntamento spagnolo per la Nazionale Under 16 maschile. Questo il roster convocato da coach Giuseppe Mangone per gli allenamenti al Centro Sportivo Novarello. Solo 12 atleti viaggeranno in Spagna.

Gli Azzurri

Angeletti Brian (2007, C, Orange1 Basket Bassano)

Baiocchi Matteo (2007, G, Virtus Pall. Bologna)

Bergamin Marco (2007, G, Robur Et Fides Varese)

Bracesco Federico (2007, C, Scaligera Basket Verona)

Carnevale Francesco (2007, PM, Orange1 Basket Bassano)

Ceccato Mattia (2007, PM, B.S.L. San Lazzaro)

Frosini Massimo (2007, A, Scaligera Basket Verona)

Gardini Julian (2007, C, Oneteam Basket Forlì)

Granai Giovanni (2007, G, Stella Azzurra)

Lonati Achille (2007, G, Pall. Olimpia Milano)

Mathis Adrian Samuel (2007, PM, FC Barcelona – Spagna)

Mohamud Mohamed Hassan Patrick (2007, G, Orange1 Basket Bassano)

Mustapha Salawu Junior Massimiliano (2007, C, Oneteam Basket Forlì)

Nistrio Jason (2007, C, Virtus Roma 1960)

Perez Maikcol Giuliano (2007, G, Orange1 Basket Bassano)

Pillastrini Tommaso (2007, A, Pol. Cesenatico 2000)

Salvietti Simone (2007, A, Benedetto Cento)

Suigo Luigi (2007, C, Pall. Olimpia Milano)

Atleti a disposizione

Bertero Francesco (2007, A, College Basketball)

Comin Thomas (2007, A, College Basketball)

Cossutta Mattia (2007, G, OFP Azzurra RDR)

Festa Samuele (2007, C, Sez.Basket Soc.Pol.Compagnia)

Frosini Francesco (2007, A, Scaligera Basket Verona)

Garavaglia Diego (2007, A, Pall. Olimpia Milano)

Grassi Mattia (2007, G, Pall. Olimpia Milano)

Mecenero Mattia (2007, G, Scaligera Basket Verona)

Rupil Giovanni (2007, G, College Basketball)

Stable Terry Rafael (2007, PM, Victoria Libertas Pall.)

Tessaris Simone (2007, G/A, OFP Azzurra RDR)

Verzì Filippo (2007, G, OFP Azzurra RDR)

Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Giuseppe Mangone

Assistente Allenatore: Alfredo Lamberti

Assistente Allenatore: Vanni Talpo

Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio (dal 4 al 7 dicembre 2022)

Medico: Andrea Bulgheroni

Fisioterapista: Giovanni Paravati

Team Manager: Domenico Meroni

Il programma

4 dicembre

Arrivo convocati entro le ore 17:00 presso il Centro Sportivo Novarello (Granozzo con Monticello, Novara)

Ore 18:30/20:30 – Allenamento

5 e 6 dicembre

10:00/12:00 Allenamento

18:00/20:00 Allenamento

7 dicembre

Trasferimento in Spagna

14:40/17:05 Milano Malpensa – Madrid

20:00/21:00 Allenamento a Iscar (Spagna)

XV Iscar International Tournament

Gruppo A: Spagna 1 – Portogallo – Italia

Gruppo B: Spagna 2 – Grecia – Castilla Y Leon

8 dicembre

10:00/11:00 Allenamento

20:15 Spagna 1 – Italia

9 dicembre

09:00/10:00 Allenamento

18:00 Italia – Portogallo

10 dicembre

mattina allenamento () pomeriggio gara ()

11 dicembre

Rientro in Italia

11:40/13:55 Madrid – Milano Malpensa

Fine Raduno

