U16M – I convocati di coach Mangone per il raduno, le amichevoli e il torneo internazionale a Bassano del Grappa

Il Settore Squadre Nazionali Giovanili, per il Raduno della Nazionale Under 16 Maschile, le gare amichevoli con la Polonia (22-23 luglio) e il Torneo Internazionale con Belgio, Danimarca e Rep. Ceca (29-31 luglio) a Bassano del Grappa convoca, dal 14 luglio al 1 agosto 2022, i seguenti atleti:

Atleti Convocati

Airhienbuwa Theo (2006, G, Scaligera Basket Verona)

Bazan Adriano (2006, PM, Real Basket Agrigento)

Caporaso Carmine (2006, A, Kouros Napoli)

Crocetta Lorenzo (2006, A, Pall. Don Bosco Livorno)

D’Arcangeli Tommaso (2006, PM, Stella Azzurra)

Dioli Luigi (2006, G, B.S.L. San Lazzaro)

Forconi Alessandro (2006, A, Stella Azzurra)

Guidolin Cristiano (2006, C, Universo Basket Treviso)

Iannuzzi Pietro (2006, G, Reyer Venezia Mestre)

Miccoli Samuele (2006, G, Pall. Olimpia Milano)

Perez Maikcol Giuliano (2007, G, SMG Basket School)

Piccirilli Axel (2006, A, Stella Azzurra)

Prai Lorenzo (2006, A, Universo Basket Treviso)

Rinaldin Matteo (2006, PM, Orange1 Oxygen Bassano)

Sarr Elhadji Dame (2006, G, Orange1 Oxygen Bassano)

Trucchetti Stefano (2006, PM, Pall. Aurora Desio 94)

Valesin Leonardo (2006, G, Orange1 Oxygen Bassano)

Van Elswyk Leonardo Adriaan (2006, A/C, Club Joventut Badalona – SPA)

N.B. – Le Società indicate sono riferite all’anno sportivo 2021/2022



atleti a disposizione

Baiocchi Matteo 2007 G Virtus Pall. Bologna

Bergamin Marco 2007 PM Robur Et Fides Varese

Bracesco Federico 2007 C Scaligera Basket Verona

Ceccato Mattia 2007 PM B.S.L. San Lazzaro

Doneda Andrea 2006 A Orange1 Oxygen Bassano

Garavaglia Diego 2007 A Pall. Olimpia Milano

Lonati Achille 2007 G Pall. Olimpia Milano

Mohamud Mohamed Hassan Patrick 2007 G Basket Roma

Morigi Giulio 2006 G Stella Azzurra

Nistrio Jason 2007 C Virtus Roma 1960

Pinza Tommaso 2006 G Oneateam Basket Forli’

Piredda Stefano 2006 G Dinamo Sassari

Saccoccia Stefano 2006 PM SMG Basket School

Stoch Federico 2006 PM OFP Azzurra RDR

Suigo Luigi 2007 C Pallacanestro Varese

Toffanin Davide 2006 A Pall. Olimpia Milano

Varani Marco Antonio 2006 A O’Dea High School (USA)

Volonte’ Giulio 2006 A Pall. Olimpia Milano

N.B. – Le Società indicate sono riferite all’anno sportivo 2021/2022

Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Giuseppe Mangone

Assistente Allenatore: Alfredo Lamberti

Assistente Allenatore: Vanni Talpo

Preparatore Fisico: Roberto Marocco

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Valerio Conti

Team Manager: Domenico Meroni



Programma

14 luglio

Arrivo convocati entro le ore 13:00 presso l’Hotel Belvedere, Viale delle Fosse 3, Bassano del Grappa (Vi)

18:30/20:30 Allenamento

dal 15 al 21 luglio

10:00/12:00 Allenamento

18:00/20:00 Allenamento

22 e 23 luglio

Amichevoli con Polonia

22 luglio

11:00/13:00 Allenamento Italia

19:00 Italia – Polonia

23 luglio

11:00/13:00 Allenamento Italia

19:00 Italia – Polonia

dal 24 al 28 luglio

10:00/12:00 Allenamento

18:00/20:00 Allenamento

29 – 31 luglio

Torneo Internazionale

29 luglio

12:00/13:30 Allenamento Italia

18:00 Repubblica Ceca – Danimarca

20:30 Italia – Belgio

30 luglio

12:00/13:30 Allenamento Italia

18:00 Danimarca – Belgio

20:30 Italia – Repubblica Ceca

31 luglio

12:00/13:30 Allenamento Italia

18:00 Belgio – Repubblica Ceca

20:30 Italia – Danimarca

1 agosto

fine raduno

Gli allenamenti, le gare amichevoli e le partite del Torneo Internazionale si svolgeranno presso il Pala Angarano di Bassano del Grappa (Vi), Villaggio Europa 2A.

