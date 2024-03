U17 Maschile – I convocati per il raduno di Caorle dal 27 al 29 Marzo

Primo raduno dell’anno per la Nazionale Under 17, quest’estate impegnata nel Mondiale di categoria di scena a Istanbul (Turchia) dal 29 giugno al 7 luglio.



I 18 Azzurri convocati da coach Giuseppe Mangone si ritroveranno a Caorle (VE) il 27 marzo, e sosterranno sessioni di allenamento fino al 29 marzo, data di fine raduno.



Proprio il 27 marzo si svolgeranno i sorteggi per la composizione dei Gironi del Mondiale.

La rassegna iridata vedrà ai nastri di partenza 16 Nazionali: Argentina, Australia, Canada, Cina, Egitto, Francia, Germania, Guinea, Italia, Lituania, Nuova Zelanda, Filippine, Portorico, Turchia, Spagna e USA.



I campioni in carica sono gli Stati Uniti, che hanno vinto l’edizione 2022 battendo in finale a Malaga i padroni di casa della Spagna (79-67 il punteggio).

GIOCATORI CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra ACCORSI MATTEO 2007 G VIRTUS PALL. BOLOGNA BAIOCCHI MATTEO 2007 A VIRTUS PALL. BOLOGNA BASCO ALESSANDRO FERNANDO 2007 C AVELLINO BASKET ACADEMY BERGAMIN MARCO 2007 A PALLACANESTRO VARESE CARNEVALE FRANCESCO 2007 PM ORANGE1 BASKET BASSANO CECCATO MATTIA 2007 PM PALL. OLIMPIA MILANO CORATO FRANCESCO 2007 A REYER VENEZIA MESTRE FESTA SAMUELE 2007 C SEZ.BASKET SOC.POL.COMPAGNIA GRANAI GIOVANNI 2007 G STELLA AZZURRA IGNJATOVIC LUKA 2007 A SZ JADRAN LENCI MATTEO 2007 A BASKETBALL CLUB LUCCA LONATI ACHILLE 2007 G PALL. OLIMPIA MILANO MOHAMUD MOHAMED HASSAN PATRICK 2007 PM ORANGE1 BASKET BASSANO NISTRIO JASON 2007 C ORANGE1 BASKET BASSANO PEDROTTI GABRIELE 2007 A ONETEAM BASKET FORLI’ PILLASTRINI TOMMASO 2007 A COLLEGE BASKETBALL PLACINSCHI CESARE JACOPO 2007 C AQUILA BASKET TRENTO RUPIL GIOVANNI 2007 PM COLLEGE BASKETBALL

GIOCATORI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra BENCIVENGA CHRISTIAN 2007 C BASKET CASAPULLA ERAMO FRANCESCO 2007 A REYER VENEZIA MESTRE ERCOLANI GIOVANNI 2007 PM ONETEAM BASKET FORLI’ FROSINI FRANCESCO 2007 A SCALIGERA BASKET VERONA FROSINI MASSIMO 2007 A SCALIGERA BASKET VERONA GUERRINI MATTEO 2007 A AQUILA BASKET TRENTO 2013 MARTUCCI EMANUELE 2007 A PALL. TRIESTE 2004 MECENERO MATTIA 2007 A SCALIGERA BASKET VERONA NOVORI ANTONIO EMANUELE 2007 A LAURENZANA BASKET STABLE TERRY RAFAEL 2007 PM VICTORIA LIBERTAS PALL

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Allenatore

GIUSEPPE MANGONE

Assistente Allenatore

ALFREDO LAMBERTI

Assistente Allenatore

VANNI TALPO

Preparatore Fisico

ROBERTO MAROCCO

Medico

ANDREA BULGHERONI

Fisioterapista

MICHELE CUOCO

Team Manager

DOMENICO MERONI

Funzionario FIP

ENRICO FAZZINI

PROGRAMMA

27 marzo 2024

Arrivo convocati entro le ore 13:30 presso l’Hotel Sara, Piazza Veneto 6, Caorle (Ve)

18:00/20:30 Allenamento

28 marzo 2024

09:30/12:30 Allenamento

17:30/20:00 Allenamento

29 marzo 2024

09:00/12:00 Allenamento

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso la Palestra Comunale “E. Fermi” di Caorle (Ve), in Via Enrico Fermi.

