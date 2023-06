U18F – A Montegrotto Terme l’Italia supera la Slovenia nel remake della prima partita

Le Azzurre di coach Lucchesi si prendono la rivincita sulla Slovenia nella seconda amichevole disputata sul parquet del PalaBerta di Montegrotto Terme.

Dopo il 57-72 di ieri, l’Italia si impone per 58-56 dopo una partita equilibrata e risolta dalla tripla di Sophia Lussignoli all’ultimo possesso utile. Benedetta Aghilarre è la miglior marcatrice Azzurra con 13 punti.

Le due gare contro la Slovenia sono on demand sul canale YouTube italbasket.

Dopo questi primi due appuntamenti dell’estate, le Azzurre rimarranno in Veneto, dove stanno preparando l’Europeo di categoria in programma a Konya (Turchia) dal primo al 9 luglio. Prima della partenza per la Turchia, la squadra di coach Lucchesi ha in programma una doppia sfida alla Cina Under 19 il 22 e il 23 giugno (live su YouTube Italbasket).

Nella rassegna continentale l’Italia è stata inserita nel girone A con Lituania, Belgio e Portogallo. Incrocio con il girone B (Francia, Ungheria, Polonia e Turchia).

Il tabellino della seconda gara

Italia-Slovenia 58-56 (13-12, 11-18, 22-16, 12-10)

Italia: Giacchetti 2, Aghilarre 13, Cappellotto 5, Lussignoli 5, Benini 2, Tempia 6, Zuccon 2, Crippa, Toffolo 5, Sammartino 7, Piatti 3, Osazuwa 8. All. Lucchesi

Slovenia: Zitek 6, Tumsek, Pobezin, Bartelme 7, Brecelj 10, Zibert 16, Lazarevic 3, Marolt 2, Valancic, Msjak ne, Ovcina 12, Krenk. All. Novak

Il tabellino della prima gara

Italia-Slovenia 57-72 (14-17, 17-17, 9-18, 17-20)

Italia: Giacchetti 2, Lucantoni 7, Cappellotto 1, Lussignoli 3, Benini 2, Bernardi 6, Tempia 3, Sammartino 13, Cedolini 4, Fantini 4, Piatti 2, Osazuwa 10. All. Lucchesi

Slovenia: Zitek 3, Turnsek 2, Pobezin, Bartelme 13, Brecels 19, Zibert 12, Lazarevic ne, Marolt 10, Valancic 4, Missak, Ovcina 5, Krenik 4. All. Novak

fip.it