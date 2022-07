U18F – Raduno a Montecatini e gare amichevoli. Inizia il 12 luglio il percorso delle Azzurrine verso l’Europeo

Raduno a Montecatini Terme e amichevoli contro Francia, Lettonia, Lituania, Grecia e Germania. Inizierà così il percorso della Nazionale Under 18 femminile verso l’Europeo di categoria in programma a Heraklion in Grecia dal 6 al 14 agosto.

Coach Giovanni Lucchesi ha convocato 16 giocatrici che si ritroveranno a Montecatini Terme dal 12 luglio.

Di seguito la lista e il programma degli allenamenti e delle amichevoli.

Le convocate

Arado Arianna (2004, C, 186, Lupe San Martino)

Bernardi Ilaria (2005, G, 176, Basket Costa Masnaga)

Blasigh Vittoria (2004, G, 175, Libertas Sporting Basket School Udine)

Caloro Beatrice (2004, G, 175, Basket Costa Masnaga)

Cancelli Adele Maria (2004, C, 190, Ororosa Basket Bergamo)

Carraro Anita (2004, A, 180, Reyer Venezia Mestre)

Cedolini Ginevra (2005, A, 180, Basket Roma)

De Chent Eva Marie (2004, G, 180, Putnam Valley High School)

Di Stefano Laura (2004, C, 185, Basket Roma)

Fantini Martina (2005, C, 192, Basket Roma)

Lucantoni Lavinia (2005, G, 175, Basket Roma)

Osazuwa Cristina (2005, C, 190, Basket Costa Masnaga)

Rizzo Chiara (2004, G, 174, Ororosa Basket Bergamo)

Tempia Virginia (2005, A, 188, Brixia Basket Brescia)

Villa Eleonora (2004, G, 170, Basket Costa Masnaga)

Zanardi Carlotta (2005, G, 175, Brixia Basket Brescia)

Atlete a disposizione

Aghilarre Benedetta (2005, G, 172, Basket Roma)

Benini Nicole (2004, A, 180, Basket Roma)

Cappellotto Alice (2005, G, 170, Bsl San Lazzaro)

Diakhoumpa Daba (2005, C, 186, Lupe San Martino)

Lussignoli Sophia (2005, G, 170, Ororosa Basket Bergamo)

Pini Matilde (2004, C, 188, Cestistica Spezzina)

Sammartino Ludovica Angela Daniela (2005, A, 183, I Have A Dream)

Villa Matilde (2004, G, 170, Basket Costa Masnaga)

Lo Staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Nazareno Lombardi, Kathrin Ress

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Alessandra Loschiavo

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi (dal 12 al 25 luglio)

Valerio Bartalucci (dal 25 luglio)

Capo Delegazione: Laura Macchi

Il programma

12 luglio

Raduno a Montecatini Terme

Ore 17.00/20.00 – Allenamento

13/14 luglio

Ore 9.30/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/20.00 – Allenamento

15 luglio

Ore 13.00/17.00 – Allenamento

16/17 luglio

Ore 9.30/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/20.00 – Allenamento

18 luglio

Ore 13.00/16.00 – Allenamento

19/20 luglio

Ore 9.30/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/20.00 – Allenamento

21 luglio

Trasferimento a Nizza (Francia)

22 luglio

Ore 18.00 Italia-Lituania

23 luglio

Ore 20.00 Francia-Italia

24 luglio

Ore 18.00 Italia-Lettonia

25 luglio

Trasferimento a Montecatini

26/27 luglio

Ore 9.30/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/20.00 – Allenamento

28 luglio

Ore 18.00 Italia-Grecia

29 luglio

Ore 18.00 Italia-Grecia

30 luglio

Ore 10.30/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/20.00 – Allenamento

31 luglio

Ore 16.00 Italia-Germania

1° agosto

Ore 9.30 Italia-Germania

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip