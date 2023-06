U18M – I convocati di coach Capobianco per il raduno di Potenza

Con l’Under 20 già in attività da qualche giorno a Calalzo di Cadore, sta per tornare in attività anche la Nazionale Under 18 maschile. Coach Andrea Capobianco ha convocato 18 giocatori che si ritroveranno in raduno dal 22 giugno al 3 luglio a Potenza, in Basilicata.

Dopo una settimana di allenamenti, gli Azzurrini sosterranno le prime tre gare del percorso di preparazione nel torneo internazionale di Potenza (30 giugno/2 luglio) contro Repubblica Ceca, Germania e Slovenia. L’Europeo di categoria si disputerà dal 22 al 30 luglio a Nis in Serbia.

Italia nel gruppo D con Spagna, Grecia e Danimarca.

Gli allenamenti e le gare si svolgeranno al Pala Pergola, Contrada Rossellino.

GIOCATORI CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra BALDASSERONI TOMMASO 2005 187 G/A FIRENZE BASKETBALL ACADEMY BRUNETTO MARIO 2005 206 A BAYERN MONACO CECCHI ANDREA 2005 196 G COLLEGE BASKETBALL D’AMELIO RENÈ 2005 201 A COLLEGE BASKETBALL DE MARTIN MATTIA 2005 196 A ORANGE1 BASKET BASSANO ERRICA NICHOLAS 2005 185 P POL. DERTHONA BASKET FERRARI FRANCESCO 2005 196 A COLLEGE BASKETBALL FRANCESCHI GIORGIO 2005 198 G UCC CASALPUSTERLENGO GREPPI RICCARDO 2005 191 C PALLACANESTRO CANTÙ MARTIN FRANCESCO 2005 206 C UNIVERSO TREVISO BASKET MORANDOTTI ELIA 2005 181 G/A BASKET S.ARCANGELO PICCIRILLI AXEL 2006 198 G STELLA AZZURRA PORTO MATTEO 2005 196 G ORANGE1 BASKET BASSANO TADIOTTO ENRICO 2005 189 G UNIVERSO TREVISO BASKET TANFOGLIO NICOLAS 2005 181 P PALLACANESTRO BRESCIA VALESIN LEONARDO 2005 189 P PALLACANESTRO RUVODIPUGLIA VAN DER KRNAAP TIMOTY TEODORO TOMAS 2005 201 A ORANGE 1 BASKET BASSANO ZANETTI GIACOMO 2005 203 C VANOLI CREMONA

GIOCATORI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra CONTE STEFANO 2005 185 G ANZIO BASKET CLUB CROCETTA LORENZO 2006 202 C PALL. DON BOSCO LIVORNO D’ARCANGELI TOMMASO 2006 181 P STELLA AZZURRA GHIDINI GABRIELE 2006 184 P/G PALLACANESTRO BRESCIA GIANNOZZI GIULIO 2005 190 G FIRENZE BASKETBALL ACADEMY LEONI LORENZO 2006 202 C BLU OROBICA PISANO RICCARDO 2005 180 P POL. DINAMO SASSARI RANIERI PIETRO 2006 202 A PALL. FULGOR FIDENZA

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Allenatore

ANDREA CAPOBIANCO

Assistente Allenatore

VINCENZO DI MEGLIO

Assistente Allenatore

GIOVANNI LUMINATI

Preparatore Fisico

ELIA CONFESSORE

Medico

LORENZO MORRA

Fisioterapista

WALTER PRIMAVERA

Team Manager

BARBARA ZELINOTTI

PROGRAMMA

22 giugno – 3 luglio 2023

22 giugno

Arrivo convocati entro le ore 15:00 c/o Grande Hotel Potenza

Corso XVIII agosto 1860 – Potenza

18:30/20:30 Allenamento

23 al 28 giugno

10:00/12:30 Allenamento

18:00/20:30 Allenamento

15:00/17:30 Allenamento

29 giugno

10:00/12:30 Allenamento

Riposo

30 giugno

12:30/13:30 Allenamento

TORNEO INTERNAZIONALE

18:00 GERMANIA-SLOVENIA

20:30 ITALIA – REP.CECA

1° luglio

12:30/13:30 Allenamento

18:00 SLOVENIA-REP. CECA

20:30 ITALIA-GERMANIA

2 luglio

12:30 /13:30 Allenamento

18:00 REP.CECA-GERMANIA

20:30 ITALIA-SLOVENIA

3 luglio

Fine Raduno

Gli allenamenti e le partite del Torneo si svolgeranno presso il Pala Pergola – Contrada Rossellino – Potenza