U18M – I convocati di coach Capobianco per il raduno di Roseto e il Torneo a Calatuyd

Il Settore Squadre Nazionali, per il raduno di Roseto degli Abruzzi (dal 2 all’8 luglio) e per il Torneo Internazionale a Calatuyud, in Spagna (10-12 luglio, con Spagna, Serbia e Rep. Ceca), convoca i seguenti atleti:

I convocati*

Bramati Mirko (2004, G, Morris Catholic – High School)

Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

Chapelli Alessandro Maria (2004, G, Umana Reyer Venezia)

Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Ius Marco (2004, A, Allianz Trieste)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Morena Tommaso (2004, A, Umana Reyer Venezia)

Rapini Francesco Alberto (2004, G, Stella Azzurra)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Tarallo Gabriele (2004, A, S.Bernardo Cantù)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Zanetti Giacomo (2005, C, Vanoli Cremona)

Zangheri Lorenzo (2004, A, Dolomiti Energia Trento)

Solo 12 dei 16 convocati prenderanno parte al Torneo in Spagna

Giocatori a disposizione*

Addesa Alfredo Edoardo (2004, C, Doane Academy – High School)

Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

Dell’Anna Lorenzo (2004, P, Dolomiti Energia Trento)

Errica Nicholas (2005, P, Vanoli Cremona)

Fragonara Alberto (2004, P, Accademia Bk Altom.Se)

Franceschi Giorgio (2005, G, Virtus Segafredo Bologna)

Gallo Filippo (2004, G, Vanoli Cremona)

Innocenti Emmanuel (2004, G, Stella Azzurra)

Longo Valerio Maria (2004, A, 2b Control Trapani)

Moretti Niccolò (2004, P, Dme Academy – High School)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2021/22

Staff

Direttore Generale Salvatore Trainotti

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore: Giovanni Luminati

Preparatore Fisico: Elia Confessore (fino al 9 luglio)

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager:

Barbara Zelinotti (dal 2 Luglio al 7 luglio)

Marco Treppiccioni (dal 7 luglio)

Il programma

2 luglio

Arrivo convocati entro le ore 16:00 c/o Hotel Bellavista, Lungomare Trento, 75 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

18:30/20:30 Allenamento

3 luglio

10:00/12:00 Allenamento

18:00/20:00 Allenamento

4 luglio

09:30/12:00 Allenamento

18:00/20:30 Allenamento

5 luglio

12:00/14:00 Allenamento

6 luglio

09:30/12:00 Allenamento

18:00/20:00 Allenamento

7 luglio

9:30/12:00 Allenamento

18:00/20:00 Allenamento

8 luglio

12:00/14:00 Allenamento

9 luglio

Trasferimento a Roma. Volo AZ0060 Fiumicino- Madrid 14:35 – 17:10

Da Madrid trasferimento in Bus

Sistemazione presso Hotel Globales Castillo de Ayud Calatayud Av. Diputación, 8, 50300 – Calatayud -Tel. (0034) 876 874 001

Mail: [email protected]

20:00/21:30 Allenamento

10 luglio

11:00/12:00 Allenamento

TORNEO INTERNAZIONALE

17:30 REP. CECA- SERBIA

20:00 SPAGNA – ITALIA

11 luglio

09:00/10:00 Allenamento

17:30 ITALIA – SERBIA

20:00 REP. CECA – SPAGNA

12 luglio

10:00/11:00 Allenamento

17:30 REP. CECA – ITALIA

20:00 SERBIA – SPAGNA

13 luglio

Ore 7:00 Trasferimento in Bus da Calatayud a Madrid

Volo AZ0061 Madrid/Fiumicino delle 11:35 – 14:05

FINE RADUNO

Gli allenamenti a Roseto degli Abruzzi (TE) si svolgeranno presso il Palasport di Atri- Strada Atri –Pineto il 2 e il 3 luglio e dal 4 luglio al PalaMaggetti – Piazza Olimpia .

Gli allenamenti e il Torneo a Calatayud presso Gym Arena: Pabellón Polideportivo de Calatayud Av. Aragón, 0, 50300 Calatayud, Zaragoza, Spagna

