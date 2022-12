U18M – Raduno a Novarello (27-29 dicembre), i convocati di coach Capobianco

By

Dal 27 al 29 dicembre, presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo di Monticello, si svolgerà il raduno della Nazionale Under 18. Per la tre giorni in Piemonte coach Andrea Capobianco ha convocato i seguenti giocatori.

I convocati

Andrea Cecchi (2005, G, College Basketball)

Lorenzo Crocetta (2006, C, Pall. Don Bosco Livorno)

Mattia De Martin (2005, A, Orange1 Basket Bassano)

Nicolas Errica (2005, P, Derthona Basketball Lab)

Francesco Ferrari (2005, A, College Baketball)

Giorgio Franceschi (2005, G, U.C.C. Casalpusterlengo)

Riccardo Greppi (2005, C, Pallacanestro Cantù)

Leonardo Marangon (2005, A, Virtus Padova)

Samuele Miccoli (2006, P, Olimpia Milano)

Niccolò Piccionne (2005, P, Cab Stamura Ancona)

Axel Piccirilli (2006, G, Stella Azzurra)

Matteo Porto (2005, G, Orange1 Basket Bassano)

Gabriel Belfort Pozzato (2005, G, College Basketball)

Pietro Ranieri (2006, A, Pallacanestro Fulgor Fidenza)

Francesco Spinelli (2005, P, Virtus Pozzuoli)

Nicolas Tanfoglio (2005, P, Pallacanestro Brescia)

David Torresani (2005, P, Universo Treviso)

Giacomo Zanetti (2005, C, Vanoli Cremona)

Atleti a disposizione

Giovanni Brescianini (2005, P, Amici Pall. Udinese)

Renè D’Amelio (2005, A, College Basketball)

Tommaso D’Arcangeli (2006, P, Stella Azzurra)

Giovanni De Marchi (2005, A, Universo Treviso)

Andrea Doneda (2006, A, Orange1 Basket Bassano)

Giulio Giannozzi (2005, G, Firenze Basketball Academy)

Cristiano Guidolin (2006, C, Universo Treviso Basket)

Michael Scredi (2005, G, Svincolati Milazzo)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistenti Allenatori: Vincenzo Di Meglio, Giovanni Luminati

Preparatore Fisico: Roberto Marocco

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Domenico Meroni

Il Programma

27 Dicembre

Ore 16.30 Arrivo convocati presso il Centro Sportivo Novarello – Via Dante Graziosi 3 – Granozzo con Monticello (No)

Ore 19.00-21.00 Allenamento

28 Dicembre

Ore 11.00-13.00 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento*

29 Dicembre

Ore 11.00-13.00

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso la Palestra del Centro Sportivo Novarello in Via Dante Graziosi 3 (ingresso Gate 3) a Granozzo con Monticello (No).

*L’allenamento pomeridiano del 28 dicembre si svolgerà presso la Palestra Bellini in Via Crimea 12 a Novara.

Ufficio Stampa Fip