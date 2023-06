U19F – Le convocate di coach Andreoli per il raduno di Pesaro

Road to Under 19 World Cup! Coach Luca Andreoli ha convocato 16 giocatrici per il raduno di Pesaro, il primo passo sulla strada per il Campionato del Mondo che si giocherà a Madrid dal 15 al 23 luglio.

L’Italia è inserita nel gruppo con Brasile, Giappone e Lituania. Per arrivare pronte, le Azzurre sosterranno due test contro la formazione maschile Under 19 della Victoria Libertas Pesaro il 1° e il 2 luglio e due amichevoli contro l’Argentina l’8 e 9 luglio.

GIOCATRICI CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra ARADO ARIANNA 2004 A LUPE SAN MARTINO A.D. BLASIGH VITTORIA 2004 G LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL ASD CALORO BEATRICE NOEMI 2004 G AS DIL BASKET COSTA CANCELLI ADELE MARIA 2004 C OROROSA BASKET ASD CARRARO ANITA 2004 A SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA DI FINE JOSEPHINE 2004 A A.S.D. POL. VIRTUS EIRENE DI STEFANO LAURA 2004 C BASKET ROMA ASD JAKPA PRINCESS AMY 2004 C LIB. MONCALIERI MINELLI BIANCA 2004 G BRIXIA BASKET S.S.D.R.L. NGAMENE TAKOUGANG KENKO LOREDANA 2004 C GRANDA COLLEGE PENNA VALENTINA 2006 A LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL ASD SERRA FIAMMA 2006 C AS DIL BASKET COSTA STRERI ELENA 2004 G ASD FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE TOMASONI RAMONA 2004 G BRIXIA BASKET S.S.D.R.L. VILLA ELEONORA 2004 G AS DIL BASKET COSTA ZANETTI SARA 2004 A A. DIL. MINIBASKET BATTIPAGLIA

GIOCATRICI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra BENINI NICOLE 2005 A BASKET ROMA ASD CEDOLINI GINEVRA 2005 A BASKET ROMA ASD LUCANTONI LAVINIA 2005 G BASKET ROMA ASD OSAZUWA CRISTINA 2005 C AS DIL. BASKET COSTA PINI MATILDE 2004 C ASD SOC. CESTISTICA SPEZZINA RAMON GRETA 2006 G A.S.DIL. GEAS BASKET SAMMARTINO LUDOVICA ANGELA DANIELA 2005 A ASD PALL. VIGARANO 2008 VILLA MATILDE 2004 G SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

LUCA ANDREOLI

Assistente Allenatore

PIERANGELO ROSSI

Assistente Allenatore

SUSANNA STABILE

Preparatore Fisico

CATERINA BIONDINI

Medico

ANDREA SERDOZ (DAL 26.06 ALL’8.07)

Medico

MARTA ANDRIGHETTI (DALL’8.07 AL 24.07)

Fisioterapista

SIMONE GRILLO

Team Manager

ANTIMO ROCCA ( DAL 26.06 AL 04.07)

Team Manager

MARCO TREPPICCIONI (DAL 04.07 AL 24.07)

Capo Delegazione

MARGHERITA GONNELLA (DALL’11.07 AL 24.07)

PROGRAMMA

26 giugno 2023

Arrivo convocati entro le ore 15:30 presso l’Hotel Des Bains, Viale Trieste 221, Pesaro.

18:30/20:30 Allenamento

27 – 30 giugno 2023

09:30/12:00 Allenamento

17:30/20:00 Allenamento

1 e 2 luglio 2023

Amichevoli con Selezione Giovanile Maschile Victoria Libertas Pesaro

1 – 2 luglio 2023

09:30/12:00 Allenamento

18:00 Italia – Selezione Victoria Libertas Pesaro

3-7 luglio 2023

09:30/12:00 Allenamento

17:30/20:00 Allenamento

8 e 9 luglio 2023

Amichevoli con Argentina

8- 9 luglio 2023

orari da definire Allenamento

18:00 Italia – Argentina

10 – 12 luglio 2023

09:30/12:00 Allenamento

17:30/20:00 Allenamento

13 luglio

Trasferimento a Madrid (Spagna)

12:15/14:50 Bologna –> Madrid volo Iberia IB8757

14 luglio

10:10/ 11:40 Allenamento c/o Jorge Garbajosa Arena

17:15/18:15 Allenamento c/o Jose Antonio Paraiso

15- 23 luglio

Coppa del Mondo Under 19 Femminile a Madrid

15 luglio

11:45 Giappone vs Italia c/o Jorge Garbajosa Arena

16 luglio

08:00/08:45 Allenamento c/o Pabellon Juan de Austria

14:45 Italia vs Lituania c/o Sport Complex Espartales

17 luglio

12:45/13:45 Allenamento c/o Sport Complex Espartales

20:00/21:00 Allenamento c/o Pabellon Juan de Austria

18 luglio

09:00/09:45 Allenamento c/o Pabellon Juan de Austria

14:15 Brasile vs Italia c/o Sport Complex Espartales

19 – 23 luglio

Allenamenti e Gare in base ai risultati prima fase

24 luglio 2023

Rientro in Italia

11:30 – 13:45 Madrid / Milano Malpensa volo Iberia 3252

Fine raduno e rientro presso le proprie sedi

Gli allenamenti e le gare amichevoli durante il raduno di Pesaro si svolgeranno presso il Pala Fiera in Via delle Esposizioni 33.

