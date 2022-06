U20F – Martina Spinelli lascia il raduno, il 28 prima amichevole con la Bulgaria

By

A causa di un infortunio al ginocchio riportato durante la prima amichevole contro la Slovenia, Martina Spinelli è stata autorizzata a lasciare il raduno.

Il 28 e il 29 giugno le Azzurre affrontano la Bulgaria alle ore 18.00 al PalaBenedetti di Udine.

Le convocate

Vittoria Allievi (2003, 177, P, Basket Costa)

Giorgia Bovenzi (2002, 164, P, Blue Lizard Basket Capri)

Silvia Colognesi (2002, 181, C, Basket Costa)

Ashley Egwoh (2002, 190, C, Magnolia Basket Campobasso)

Caterina Gilli (2002, 180, A Basket Le Mura)

Irene Guarise (2003, 170, P, Lupe S. Martino)

Caterina Logoh (2003, 178, A, Minibasket Battipaglia)

Ndack Mbengue (2003, 186, C, Ororosa Basket)

Giulia Natali (2002, 175, G, Basket Le Mura)

Silvia Nativi (2002, 181, G, Basket Academy Mirabello)

Ilaria Panzera (2002, 178, G, Geas Basket)

Marta Pellegrini (2002, 174, G, Bolzano-Basketball Bozen)

Sara Ronchi (2003, 184, G, Geas Basket)

Laura Toffali (2003, 170, P, Basket Costa)

Laura Valli (2003, 182, A, Geas Basket)

Sofia Varaldi (2003, 188, A, Lupe S. Martino)

Matilde Villa (2004, 165, G, Basket Costa)

Lo staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Andrea Mazzon

Assistente Allenatore: Michele Dall’Ora

Assistente Allenatore: Angela Gianolla

Preparatore Fisico:Davide Rocco

Medico: Michela Laurenzo (26 giugno-1° luglio), Luigi D’Introno (dal 1° luglio)

Fisioterapista: Irene Munari

Team Manager: Francesco Forestan (dal 20 giugno)

Il programma

26 giugno

Trasferimento a Udine

Ore 17.00-19.30 Allenamento

27 giugno

Ore 9.00-11.00 Allenamento

Ore 17.00-19.00 Allenamento

28 giugno

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Bulgaria

29 giugno

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Bulgaria

30 giugno–5 luglio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip