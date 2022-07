U20M – Da oggi a domenica torneo amichevole a Roseto. Italia-Portogallo stasera

By

Roseto. Prosegue senza soste la preparazione della Nazionale maschile Under 20 in vista del Campionato europeo di categoria che si svolgerà dal 16 al 24 luglio a Podgorica in Montenegro.

Dopo un periodo di allenamenti, gli Azzurrini di coach Alessandro Magro sono pronti a scendere in campo a Roseto degli Abruzzi per affrontare i primi avversari dell’estate. Da venerdì a domenica si giocherà infatti, nella città abruzzese, un torneo con Italia, Portogallo, Germania e Belgio.

Tutte le gare degli Azzurri saranno live sul canale YouTube di Italbasket

Dopo il torneo, l’Italia si trasferirà a Roma per qualche giorno di allenamento e poi partirà alla volta di Kranjska Gora dove affronterà i padroni di casa della Slovenia in due match amichevoli (9 e 10 luglio). Il 16 luglio infine l’esordio all’Europeo contro il Portogallo.

I convocati

Vittorio Bartoli (2002, A, Infodrive Capo d’Orlando)

Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (2002, A, Pioneers Praire State College – NCAA)

Nicola Berdini (2003, P, Reyer Venezia Mestre)

Matteo Bogliardi (2002, P/G, Gruppo Mascio Treviglio)

Alfredo Boglio (2003, P, Cipir Borgomanero)

Giovanni Alessio Calamita (2003, C, Orange1 Basket Bassano)

Abramo Canka (2002, G/A, Lokomotiv Kuban – Russia)

Davide Casarin (2003, G, Tezenis Verona)

Nicolò Castellino (2002, G, S. Bernardo – Abet Corneliano d’Alba)

Alessandro Ferrari (2003, A, Cipir Borgomanero)

Filippo Gallo (2004, G, Vanoli Cremona)

Matteo Librizzi (2002, P, Openjobmetis Varese)

Nicolò Nobili (2002, A/C, Segafredo Zanetti Bologna)

Edoardo Ronca (2003, A, Nutribullet Treviso)

Luca Vincini (2003, A/C, Edilnol Biella)

Nicolò Virginio (2003, G, Openjobmetis Varese)

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Alessandro Dalla Salda

Allenatore: Alessandro Magro

Assistenti: Marco Legovich, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Roberto Iezzi

Medico: Alberto Berardi

Ortopedico: Alessandro Gildone

Fisioterapista: Iacopo Mancini

Team Manager: Federico Ciccodicola

Il programma del torneo di Roseto degli Abruzzi

1° luglio

Ore 18.00 Germania-Belgio

Ore 20.30 Italia-Portogallo (live YouTube Italbasket)

2 luglio

Ore 18.00 Belgio-Portogallo

Ore 20.30 Italia-Germania (live YouTube Italbasket)

3 luglio

Ore 18.00 Portogallo-Germania

Ore 20.30 Italia-Belgio (live YouTube Italbasket)

Ufficio Stampa Fip