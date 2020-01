U20M – Raduno a Casale Monferrato, i convocati di coach Vertemati

II Settore Squadre Nazionali maschili, in occasione del raduno della squadra Nazionale Under 20 che si svolgerà a Casale Monferrato (AL) dal 27 al 28 gennaio 2020, convoca i seguenti giocatori e il seguente staff.

Basso Beniamino (2001, 205, C, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Buffo Edoardo (2001, 192, P, Derthona Basket Tortona)

Costi Cosimo (2000, 203, A, Bergamo Basket 2014)

Da Campo Leonardo (2001, 201, A/C Cb Team Basket C. Monferrato)

Deangeli Lodovico (2000, 200, A, Edinol Biella)

Dellosto Nicolo’ (2000, 201, A, Pompea Bologna)

Diouf Mouhamet Rassoul (2001, 204, A/C, Grissin Bon Reggio Emilia)

Filoni Niccolo’ (2001, 193, A, Npc Rieti Pallacanestro)

Ladurner Maximilian (2001, 206, C, Dolomiti Energia Trento)

Parravicini Matteo (2001, 186, P, Bergamo Basket 2014)

Picarelli Matteo Italo (2001, 198, G, Dolomiti Energia Trento)

Possamai Luca (2001, 212, C, Umana Venezia Mestre)

Querci Lorenzo (2001, 191, P/G, Orlandina Basket)

Sarto Alvise (2000, 200, G, Pompea Mantova)

Schina Matteo (2001, 182, P, Pontoni Monfalcone)

Soviero Antonio Jacopo (2001, 187, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Giocatori a disposizione

Alessandrini Nicolas (2000, 182, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Berra Gabriele Richard (2000, 194, G, Ltc San Giorgio su Legnano)

Conti Luca (2000, 195, G, Xl Extralight Montegranaro)

Deri Lorenzo (2001, 188, P, Segafredo Virtus Bologna)

Graziani Matteo (2000, 192, G, Eurobasket Roma)

Porfilio Carlo (2001, 194, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Taddeo Vincenzo (2000, 190, P/G, Bcc-Cassa Rurale Treviglio)

Tognacci Federico (2000, 192, P/G, Rucker Sanve S.Vendemiano)

Lo Staff

General Manager Squadre Nazionali : Trainotti Salvatore

Coordinatore Tecnico Squadre Nazionali: Capobianco Andrea

Allenatore: Vertemati Adriano

Assistente: Martelossi Alberto

Assistente: Nunzi Luciano

Assistente: Fara Riccardo

Preparatore Fisico: Delliguanti Simone

Medico: Ciardo Roberto

Ortopedico: Gildone Alessandro

Fisioterapista: Conti Valerio

Team Manager: Zelinotti Barbara

Programma

27/1/2020 Ore 13:00 Inizio raduno presso Hotel Business: Strada Valenza 4 g – 15033 Casale Monferrato

27/1/2020

Ore 16:30 / 18:30 Allenamento

28/1/2020

Ore 09:00 / 11:00 Allenamento

Ore 15:00 / 16:00 Allenamento

Fine raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso il PALAFERRARIS – Via Visconti, 16 Casale Monferrato (AL)

Ufficio Stampa Fip