UNDER 15 FEMMINILE – Venezia batte Costa Masnaga ed è campione d’Italia

Finale: Umana Reyer – Costa Masnaga 75-46

Parziali: 17-7; 41-27; 57-40

Umana Reyer: Bontempelli, Rosa Salva, Franceschini, Mariano 2, Brussato, Cavinato 2, Sablich 23, Zuccon 8, Missaglia 1, Gecchele 10, Proto ne, Hassan 29

Bianchi Group Costa Masnaga: Calvanese, Attolini 10, Tavella 1, Pini, Bruno 11, Burini, Corti 2, Radice 4, Rimoldi 4, Lelli 7, Barraco, Zanetti 7

L’Umana Reyer Under 15 femminile è Campione d’Italia! Le orogranata conquistano il ventitreesimo Scudetto giovanile dell’era Umana Reyer superando 75-46 Bianchi Group Costa Masnaga nella Finale Scudetto a San Vincenzo (LI).

La società tutta si congratula con atlete, staff, dirigenti e famiglie per aver lavorato assieme e contribuito a questo importante risultato. Complimenti!

Ottima partenza per le orogranata che volano avanti 15-2 imponendo la propria fisicità e velocità. Costa prova a reagire, ma l’Umana è aggressiva in difesa e il primo quarto si chiude sul 17-7.

Nella seconda frazione le lombarde trovano più continuità offensiva, Hassan però è un rebus per la difesa ospite e, coadiuvata da Sablich e Zuccon, guida le reyerine che rimangono lucide allungando 41-27 a fine primo tempo.

Al rientro dall’intervallo lungo, le biancorosse mettono in campo più energia riuscendo a mettere in difficoltà la formazione di coach Giovanatto che però non si disunisce riuscendo nella seconda parte di periodo ad imporre il proprio gioco chiudendo la terza frazione avanti 57-40. Negli ultimi dieci minuti di gioco l’Umana continua a correre in contropiede, Costa Masnaga fatica a pareggiare l’intensità e le giovani leonesse conducono fino alla sirena finale vincendo 75-46 e conquistando lo Scudetto!

