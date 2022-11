Under 16 Femminile – Le convocate di coach Lucchesi per il raduno di Pesaro

A Pesaro, dal 7 al 10 dicembre, la Nazionale Under 16 femminile si radunerà agli ordini dello staff tecnico guidato da coach Giovanni Lucchesi.

Di seguito il roster e il programma del raduno di Pesaro.

Le Azzurre

Baldassarre Francesca (2008, 175, G, Magnolia Basket Campobasso)

Appetiti Arianna (2008, 183, A, Basket Femminile Milano)

Bernasconi Sveva (2007, 182, A, Basket Costa)

Brandimarte Beatrice (2007, 175, G, Basket Roma)

Cere’ Beatrice (2007, 182, A, Peperoncino Libertas Bk)

Corgnati Martina (2007, 175, G, Area Pro 2020)

Cressati Eleonora (2007, 189, A, Futurosa Forna Basket Trieste)

D’este Emma (2007, 188, C, Reyer Venezia Mestre)

De Lise Serena (2007, 190, C, Unime Arl)

Del Piano Alice (2008, 181, C, Firenze Basketball Academy)

Giacchetti Emma (2007, 175, G, Magnolia Basket Campobasso)

Lo Buono Saule Alice (2008, 188, C, Lapolismile)

Minora Giulia (2007, 180, A, G E A S Basket)

Mohamud Mohamed Hassan Isabel (2009, 182, A, Basket Roma)

Mueller Giulia (2009, 176, G, Asd Futurosa Forna Basket Trieste)

Olandi Giulia (2008, 175, A, A.S.Dil. Basket 90 Sassari)

Tall Ndeye Fatou (2008, 184, C, Ororosa Basket)

Ravalico Sofia (2007, 165, P, Asd Futurosa Forna Basket Trieste)

Toscani Camilla (2007, 175, A, Elite Basket Roma)

Trezzi Francesca (2008, 178, G, G E A S Basket)

Varone Deborah (2007, 185, C, Basket Academy La Spezia)

Versuro Rosa (2007, 174, G, Reyer Venezia Mestre)

Villa Margherita (2007, 175, G, Basket Costa)

Zanetti Marianna (2008, 188, C, Famila Basket Schio)

Atlete a disposizione

Belotti Lucrezia (2008, 168, G, San Gabriele Basket Milano)

Besea Nicole Gyamaa (2007, 178, A, Modena Basket)

Besea Ashley Gyamaa (2007, 180, A, Modena Basket)

Cavazzuti Ilaria (2007, 181, A, Parma Basket Project)

Cocuzza Carlotta (2007, 170, G, Bc Castelnuovo Scrivia)

Di Febo Francesca (2009, 177, A, Yale Pescara)

Lo Russo Francesca (2007, 177, A, Bull Basket)

Lokoka Iliyo Alexandra (2008, 181, A, Granda College Cuneo)

Magni Emilia (2009, 177, G, A.D. Basket Femminile Milano)

Murgia Aurora (2009, 175, G, Basket 90 Sassari)

Rizzo Alessandra (2007, 180, A, Magnolia Basket Campobasso)

Sahin Lara (2007, 180, A, Elite Basket Roma)

Spagnoli Sara (2007, 184, A, Reyer Venezia Mestre)

Teising Vera Alexi (2008, 165, G, Terre Sainte Tiger Knights)

Torricini Isabella (2008 174, G, Firenze Basketball Academy)

Zuccon Sofia (2009, 185, A, Reyer Venezia Mestre)

Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Fabio Frignani

Assistente Allenatore: Tommaso Moscovini

Assistente Allenatore: Anna Zimerle

Assistente Allenatore: Francesca Amadasi

Preparatore Fisico: Federica Tonni

Medico: Silvia Sarullo

Fisioterapista: Raffaela Agozzino

Team Manager: Emanuele Cecconi

Programma

7 dicembre

Arrivo convocati entro le ore 15:00 c/o Hotel Des Bains – Viale Trieste 221 – 61100 Pesaro

17:00/20:00 Allenamento C/o PalaFiera

8 dicembre

09:30/12:30 Allenamento C/o PalaFiera

17:00/20:00 Allenamento Palestra Galilei

9 dicembre

09:30/12:30 Allenamento C/o PalaFiera

16:30/19:30 Allenamento Palestra Galilei

10 dicembre

09:00/12:00 Allenamento C/o PalaFiera

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso Pala Fiera – Via dell’Esposizioni 9, 61122 Pesaro PU e presso Palestra Galileo Galilei – Via della Concordia 92, 61122 Pesaro PU

Ufficio Stampa Fip