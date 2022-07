Under 16 Femminile – Le convocate di coach Roberto Riccardi per il raduno in vista dell’Europeo 

By

Sono 16 le atlete convocate da coach Roberto Riccardi per il raduno che si svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto tra Rieti, Grottaferrata e Pomezia. Attraverso allenamenti e gare amichevoli, lo staff Azzurro sceglierà le 12 atlete che prenderanno parte all’Europeo di categoria in programma a Matosinhos in Portogallo dal 17 al 27 agosto.

Le convocate*

Gaia Castelli (2006, P, Minibasket Battipaglia)

Martina Crippa (2006, A, Ororosa Basket)

Nicole Fossati (2006, G, Ororosa Basket)

Anita Franchini (2006, C, Centro Minibasket Alpo)

Francesca Grande (2007, C, Fe.Ba. Civitanova)

Beatrice Grosso (2006, P, Granda College)

Martina Guzzoni (2006, G, Cestistica Spezzina)

Alice Malintoppi (2006, P, Fe.Ba. Civitanova Marche)

Giorgia Monti (2006, A, Ororosa Basket)

Martina Mutterle (2006, G/A, Famila Schio)

Valentina Penna (2006, A, Reyer Venezia)

Caterina Piatti (2006, A, Basket Costa)

Fiamma Serra (2006, A, Basket Costa)

Margherita Tintori (2006, G, Nico Basket Femminile)

Emanuela Trozzola (2006, P, Magnolia Basket Campobasso)

Emma Zuccon (2006, A, Reyer Venezia)

Atlete a disposizione*

Marta Biondi (2006, G, Novara Basket)

Giorgia Cibinetto (2006, A, Basket Costa)

Emma Giacchetti (2007, P/G, Fe.ba. Civitanova)

Valentina Leto (2006, A/C, Geas Basket)

Silvia Moretti (2006, C, Pallacanestro Casalnuovo)

Elisa Pasero (2006, G, Granda College)

Giulia Pirozzi (2007, A, Libertas Gym e Basket Arl)

Greta Ramon (2006, P, Geas Basket)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione 2021/2022

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Gianpaolo Mastromarco (16-28 agosto)

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistente Allenatore: Gabriele Diotallevi

Assistente Allenatore: Martina Gargantini

Preparatore Fisico: Diego Alpi

Medico: Silvia Sarullo (25 luglio-5 agosto), Anna Vis (5-14 agosto)

Carmela Ignozza (14-28 agosto)

Fisioterapista: Raffaela Agozzino

Team Manager: Francesco Forestan

Il programma

25 luglio

Inizio raduno a Rieti (Allenamenti e gare presso PalaSojourner)

Ore 18.00/20.30 Allenamento

26 luglio/2 agosto

Ore 9.30/11.30 Allenamento

Ore 17.30/20.00 Allenamento

3 agosto

Italia-Turchia (orario da definire)

4 agosto

Italia-Turchia (orario da definire)

5 agosto

Ore 9.30/11.30 Allenamento

Trasferimento a Grottaferrata (Allenamenti e gare presso PalaQuattrucci)

6/10 agosto

Ore 9.30/11.30 Allenamento

Ore 17.30/20.00 Allenamento

11/13 agosto

Torneo Internazionale

11 agosto

Ore 12.00/13.30 Allenamento

Ore 18.00 Polonia-Belgio

Ore 20.30 Italia-Grecia

12 agosto

Ore 12.00/13.30 Allenamento

Ore 18.00 Belgio-Grecia

Ore 20.30 Italia-Polonia

13 agosto

Ore 12.00/13.30 Allenamento

Ore 18.00 Polonia-Grecia

Ore 20.30 Italia-Belgio

14 agosto

Trasferimento a Pomezia (Allenamenti e gare presso Palazzetto dello Sport)

Ore 18.00/20.00 Allenamento

15/16 agosto

Ore 10.00/12.00 Allenamento

Ore 18.00/20.00 Allenamento

17 agosto

Trasferimento a Matosinhos (Portogallo)

18 agosto

Allenamenti (orari da definire)

19/27 agosto

Europeo Under 16 femminile

19 agosto

Ore 18.30 Italia-Finlandia

20 agosto

Italia-Ungheria

21 agosto

Italia-Croazia

22/27 agosto

Fasi finali

28 agosto

Fine raduno e rientro in Italia

Ufficio Stampa Fip