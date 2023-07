Under 16 Femminile – Le convocate per il raduno di Castel San Pietro Terme in vista dell’Europeo

La Nazionale Under 16 femminile si radunerà a Castel San Pietro Terme (Bologna) per preparare l’Europeo di categoria che si giocherà a Izmir (Turchia) dall’11 al 19 agosto. Nel girone la squadra di Giovanni Lucchesi affronterà nell’ordine Israele, Croazia e Polonia.

Sei le amichevoli che vedranno impegnate le Azzurre prima della partenza per la Turchia, ovvero il doppio confronto con Ungheria, Slovenia e Lettonia.



LE SOCIETÀ DI RIFERIMENTO SONO QUELLE DELLA STAGIONE 22/23

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 G VOLOROSA BASKET BRINDISI

BEATRICE CERÈ 2007 A ASD POL. PONTEVECCHIO

EMMA D’ESTE 2007 C REYER VENEZIA MESTRE

SERENA DE LISE 2007 C ALMA BASKET

AURORA FAJARDO URBANI 2008 A LUPE SAN MARTINO

EMMA GIACCHETTI 2007 G MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 G COSTA MASNAGA

GIULIA MINORA 2007 G POL. ARDOR

ISABEL MOHAMUD MOHAMED HASSAN 2009 A BASKET ROMA

ALLEGRA MOSCONI 2008 G BSL SAN LAZZARO

OLIVIA OSTONI 2007 G GEAS SESTO SAN GIOVANNI

GIORGIA REDAELLI 2008 A COSTA MASNAGA

NICOLE TORRESANI 2007 A SPARTA BERTRANDO

ROSA VERSURO 2007 G REYER VENEZIA MESTRE

EMMA VOLPATO 2007 A GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 C FAMILA SCHIO



GIOCATRICI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

ARIANNA APPETITI 2008 A BASKET FEMMINILE MILANO

SVEVA BERNASCONI 2007 A BASKET COSTA MASNAGA

ASHLEY GYAMAA BESEA 2007 A MODENA BASKET

CARLOTTA COCUZZA 2007 P PALLACANESTRO CIRIÈ

ALESSANDRA LA MALFA 2007 C BASKET FEMMINILE MILANO

EMILIA MAGNI 2009 A BASKET PLAYERS

JUSTINE NARDONI 2007 G PORTO SAN GIORGIO

GIULIA OLANDI 2008 G SCUOLA ADD. PALL. AS DIL

GIORGIA PATELLI 2007 P FRANCIA PALL.

GIADA MICHELA RUZZA 2007 P UMANA REYER VENEZIA

NDEYE FATOU TALL 2008 A OROROSA BERGAMO

VERA ALEXI TEISING 2008 G TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS

DEBORAH VARONE 2007 C CESTISTICA SPEZZINA

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

GIOVANNI LUCCHESI

Assistente Allenatore

FABIO FRIGNANI

Assistente Allenatore

MARTINA GARGANTINI

Preparatore Fisico

FEDERICA TONNI

Medico

SABRINA BEDOGNI (DAL 18/7 ALL’1/8)

Medico

SILVIA SARULLO (DALL’1/8 AL 20/8)

Fisioterapista

RAFFAELA AGOZZINO

Fisioterapista

SILVIA GANDINI

Team Manager

FRANCESCO FORESTAN

Capo Delegazione

GIORGIO MAGGI (DALL’8/8 AL 20/8)

IL PROGRAMMA

18 luglio

Arrivo convocati entro le ore 15.30 presso il Park Hotel, Viale Terme 1010 – 40024 Castel San Pietro Terme)

Ore 18.00-20.30 Allenamento



19-25 luglio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento



26-27 luglio

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Slovenia



28-31 luglio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento



1-2 agosto

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Ungheria



3-4 agosto

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento



5 agosto

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Lettonia



6 agosto

Ore 12.30 Italia-Lettonia



7-8 agosto

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento



9 agosto

Trasferimento ad Izmir (Turchia)



10 agosto

Allenamento in orario da definire



11-19 agosto

Campionato Europeo Under 16 Femminile ad Izmir (Turchia)



11 agosto

Ore 13.00 Italia-Israele c/o Karsiyaka Spor Salonu



12 agosto

Ore 13.00 Croazia-Italia c/o Ataturk sport Complex



13 agosto

Ore 20.30 Italia-Polonia c/o Ataturk Sport Complex



14-19 agosto

Allenamenti e gare in base ai risultati della prima fase



20 agosto

Rientro in Italia e fine raduno

