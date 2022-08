Under 16 femminile – Torneo di Grottaferrata, Italia battuta dal Belgio

By

Si è chiuso con una sconfitta il torneo internazionale di Grottaferrata per la Nazionale Under 16 Femminile, in preparazione all’Europeo di categoria che inizia il 19 agosto a Matosinhos (Portogallo).

Le Azzurre sono state sconfitte 57-62 dal Belgio, che così ha chiuso a punteggio pieno e al primo posto: Anita Franchini la miglior marcatrice della squadra allenata da Roberto Riccardi con 12 punti.

Chiuso il ciclo di amichevole, la Nazionale ultimerà la preparazione a Pomezia e dal 19 agosto giocherà il Campionato Europeo a Matosinhos (Portogallo): nel girone delle Azzurre anche Finlandia, Ungheria e Croazia.

Italia-Belgio 57-62 (18-31)

Italia: Franchini 12, Piatti 8, Trozzola, Penna 4, Castelli 7, Tintori 5, Guzzoni, Zuccon 4, Crippa 6, Grande 3, Mutterle 1, Malintoppi 7. All. Riccardi.

Fip.it