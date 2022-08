Under 16 femminile – Torneo di Grottaferrata, Italia sconfitta dalla Polonia

By

Prima sconfitta per la Nazionale Under 16 Femminile al torneo internazionale di Grottaferrata, in preparazione all’Europeo di categoria che inizia il 19 agosto a Matosinhos (Portogallo).

Dopo il successo sulla Grecia all’esordio, le Azzurre sono state sconfitte 43-53 dalla Polonia: Emma Zuccon la miglior marcatrice della squadra allenata da Roberto Riccardi con 11 punti.

Domani l’Italia torna in campo alle ore 20.00 per affrontare il Belgio, che oggi ha superato 59-47 la Grecia.

Italia-Polonia 43-53 (31-26)

Italia: Franchini 3, Moretti, Tintori 2, Trozzola 6, Guzzoni 4, Zuccon 11, Crippa 1, Fossati, Grande 4, Mutterle, Grosso 4, Malintoppi 8. All. Riccardi.

La prima partita

Italia-Grecia 55-47 (26-11)

Italia: Piatti 16, Tintori 7, Guzzoni 6, Penna, Zuccon 4, Fossati 6, Grande 2, Monti 1, Mutterle, Grosso 1, Malintoppi 3, Castelli 9. All. Riccardi.

Fip.it