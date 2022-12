Under 16 Maschile – Torneo di Iscar, i 12 azzurri convocati

By

Alla vigilia del viaggio per Madrid, coach Mangone ha scelto i 12 giocatori che parteciperanno alla 15a edizione del Torneo di Iscar, in programma nella città della Castilla y Leon dall’8 al 10 dicembre.

All’esordio gli Azzurri sfideranno la Spagna 1 (8 dicembre, ore 20.15). Il 9 dicembre la gara contro il Portogallo (ore 18.00). Il 10 dicembre, in base alla classifica, lo scontro con una fra Spagna 2, Grecia e Castilla y Leon.

Atleti convocati

Angeletti Brian (2007, C, Orange1 Basket Bassano)

Baiocchi Matteo (2007, G, Virtus Pall. Bologna)

Carnevale Francesco (2007, PM, Orange1 Basket Bassano)

Ceccato Mattia (2007, PM, B.S.L. San Lazzaro)

Granai Giovanni (2007, G, Stella Azzurra)

Lonati Achille (2007, G, Pall. Olimpia Milano)

Mathis Adrian Samuel (2007, PM, FC Barcelona – Spagna)

Mohamud Mohamed Hassan Patrick (2007, G, Orange1 Basket Bassano)

Mustapha Salawu Junior Massimiliano (2007, C, Oneteam Basket Forlì)

Perez Maikcol Giuliano (2007, G, Orange1 Basket Bassano)

Pillastrini Tommaso (2007, A, Pol. Cesenatico 2000)

Suigo Luigi (2007, C, Pall. Olimpia Milano)

Staff

Allenatore: Giuseppe Mangone

Assistente Allenatore: Alfredo Lamberti

Assistente Allenatore: Vanni Talpo

Medico: Andrea Bulgheroni

Fisioterapista: Giovanni Paravati

Team Manager: Domenico Meroni

Programma dal 7 all’11 dicembre 2022

7 dicembre

Trasferimento in Spagna

14:40/17:05 Milano Malpensa – Madrid

21:00/22:00 Allenamento a Iscar (Spagna)

XV Iscar International Tournament

Gruppo A: Spagna 1 – Portogallo – Italia

Gruppo B: Spagna 2 – Grecia – Castilla Y Leon

8 dicembre

10:00/11:00 Allenamento

20:15 Spagna 1 – Italia

9 dicembre

09:00/10:00 Allenamento

18:00 Italia – Portogallo

10 dicembre

mattina allenamento (*)

pomeriggio gara (*)

11 dicembre

Rientro in Italia

11:40/13:55 Madrid – Milano Malpensa

Fine Raduno

Ufficio Stampa Fip