Under 17, Torneo Internazionale di Utebo: Italia sconfitta dalla Spagna. Oggi c’è Porto Rico

Seconda giornata del Torneo Internazionale Under 17 di Utebo, vero banco di prova in vista del Mondiale di categoria che parte venerdi prossimo a Istanbul. Dopo l’esordio vincente contro il Canada, l’Italia di coach Giuseppe Mangone subisce una sconfitta contro i padroni di casa della Spagna che così rimangono a punteggio pieno nella classifica del quadrangolare.

65-55 in favore degli iberici in un match che è stato il remake della finale dell’Europeo U16 2023 che è valso agli Azzurri la qualificazione al Mondiale. Dopo un buon primo quarto (16-17 per l’Italia al 10′) la Spagna piazza il break nei due quarti centrali approfittando di un calo dell’efficienza offensiva azzurra. All’intervallo i padroni di casa conducono 33-31 e scappano nel terzo quarto con un parziale di 17-9 in loro favore che risulterà decisivo. Dopo aver toccato anche il +15, l’Italia riesce a recuperare a limitare il passivo a 10 punti di scarto finale. Ancora assente Maickol Perez, tenuto fuori dai 12 anche Diego Garavaglia, il miglior realizzatore degli Azzurri è Hassan con 15 punti.

Oggi ultima giornata del Torneo di Utebo con l’Italia che affronta il Porto Rico nella partita che vale il 2°posto nel torneo visto che i sudamericani hanno gli stessi punti degli italiani per via della loro vittoria contro il Canada. Palla a due ore 17.30. Alle 20.00 ultima partita del torneo tra la Spagna e il Canada. Diretta sul canale YouTube della Federazione Spagnola.

Spagna-Italia 65-55 (16-17, 17-14, 17-9, 15-15)

Spagna: Villar 2, Kemu Monzo 7, Del Pino 14, Huelves 2, Giménez 13, Blanco, Campoy 11, Sancoi Baldè, Del Castillo 3, Platteeuw 5, Ruiz 2, Gomez 6. All: Prado

Italia: Accorsi 2, Carnevale 5, Ceccato 4, Lonati 9, Hassan 15, Eramo, Placinschi 3, Granai, Angeletti, Frosini 7, Suigo 8, Nistrio 2. All: Mangone

Alla fine del Torneo, dopo due giorni di allenamenti a Novarello (Novara), la Nazionale Under 17 volerà in Turchia a Istanbul per la FIBA Word Cup U17. La prima partita sabato 29 giugno alle ore 19.30 contro l’Argentina, domenica 30 alle ore 20.00 contro l’ospitante Turchia e martedì 2 luglio alle ore 20.00 con la Nuova Zelanda.