Under 17, Torneo Internazionale di Utebo: l’Italia batte il Canada, oggi sfida alla Spagna

A una settimana dal Mondiale in Turchia (29 giugno-7 luglio) la Nazionale maschile Under 17 fa le prove generali nel Torneo Internazionale di Utebo (Spagna), un quadrangolare di alto livello contro i padroni di casa, Canada e Porto Rico. La prima partita al Polideportivo Municipal Las Fuentes ha visto gli Azzurri (privi di Maickol Perez tenuto a riposo) superare dopo un tempo supplementare il Canada al termine di una gara dove i ragazzi di coach Mangone sono partiti fortissimo raggiungendo il +23 (45-22) al 18′, prima del recupero dei nordamericani. Il Canada rimonta e a inizio dell’ultimo quarto riesce addirittura a mettere il naso avanti (56-58). Finale punto a punto con Ceccato che dalla lunetta porta l’Italia sul 70-67 a 9″ dalla fine ma il canadese Sadler con meno di 1″ sul cronometro indovina dall’angolo la tripla del pareggio e del supplementare. Nel prolungamento l’Italia ha più energie e riesce a scrollarsi di dosso i canadesi che non reggono il ritmo. Finale 91-82 per l’Italia che porta quattro giocatori in doppia cifra. Matteo Accorsi e Francesco Frosini (16), Patrick Hassan (14) e Mattia Ceccato (13). Nella seconda partita della giornata inaugurale del torneo la Spagna ha agevolmente battuto il Porto Rico 90-54.

Oggi seconda giornata del Torneo Internazionale con l’Italbasket che affronta la Spagna alle ore 20.00.

Diretta sul canale YouTube della Federazione Spagnola

Alla fine del Torneo, dopo due giorni di allenamenti a Novarello (Novara), la Nazionale Under 17 volerà in Turchia a Istanbul per la FIBA Word Cup U17. La prima partita sabato 29 giugno alle ore 19.30 contro l’Argentina, domenica 30 alle ore 20.00 contro l’ospitante Turchia e martedì 2 luglio alle ore 20.00 con la Nuova Zelanda.

Italia-Canada 91-82 (27-15, 18-12, 7-21, 18-22, 21-12)

Italia: Accorsi 16, Carnevale 3, Ceccato 13, Hassan 14, Eramo 8, Placinschi, Granai, Angeletti 4, Garavaglia 8, Frosini 16, Suigo 2, Nistrio 7. All. Mangone

Canada: Grandison, Wall 13, Charles 2, Upshaw 8, Ethier 3, Sadler 25, Anamali 4, Meyer 5, Louis, Kitson 10, Osaruyi 8, Ilic 4. All. Cheng

Spagna-Porto Rico 90-54 (27-11, 26-19, 27-9, 10-15)

Spagna: Garcia-Plata 4, Kemu 17, Del Pino 7, Huelves 10, Gimenez 3, Blanco 6, Campoy 14, Del Castillo 9, Gonzalez De Ubieta 2, Platteeuw 8, Ruiz 4, Gomez 6. All.J.Prado

Porto Rico: Vigo 6, Pino 2, Cruz, M.Santiago 5, R.Santiago 6, Dill 9, Roman 3, Rosa 4, Colon 2, Stewart 9, Montes 6, Quinones 2. All.Santiago