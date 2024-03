Under 18 Femminile – Le convocate per il raduno di Cervia

Torna a radunarsi la Nazionale Under 18 femminile. Coach Luca Andreoli ha chiamato 16 Azzurre per il raduno che si svolgerà a Cervia (Ravenna) dall’8 al 10 aprile. Quattro allenamenti per cominciare a preparare il viaggio che porterà le ragazze all’Europeo di categoria in programma a Matosinhos in Portogallo dal 3 all’11 agosto.

ATLETE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra CASTELLI GAIA 2006 160 P SOC CESTISTICA SPEZZINA CRIPPA MARTINA 2006 188 A OROROSA BASKET BERGAMO D’ESTE EMMA 2007 192 C REYER VENEZIA MESTRE FRANCHINI ANITA 2006 185 A REYER VENEZIA MESTRE GORINI GIORGIA 2007 175 P BASKET COSTAMASNAGA GUZZONI MARTINA 2006 178 G SOC CESTISTICA SPEZZINA LEGHISSA ELISA 2006 188 C BASKET ROMA MALINTOPPI ALICE 2006 170 G BASKET GIRLS ANCONA MUTTERLE MARTINA 2006 175 G FAMILA BASKET SCHIO OSTONI OLIVIA 2007 175 G GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI PASERO ELISA 2006 172 P LIBERTAS MONCALIERI PIATTI CATERINA 2006 193 C BASKET COSTAMASNAGA PRETE FABIANA 2006 170 G POL. BATTIPAGLIESE RAMON GRETA 2006 170 P GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI VOLPATO EMMA 2007 182 A GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI ZUCCON EMMA 2006 181 A REYER VENEZIA MESTRE

ATLETE A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra CERE’ BEATRICE 2007 184 G REYER VENEZIA MESTRE CIBINETTO GIORGIA 2006 181 A BASKET COSTAMASNAGA COCUZZA CARLOTTA 2007 170 G DERTHONA BASKET DE LISE SERENA 2007 190 C GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI FOSSATI NICOLE 2006 178 G OROROSA BASKET BERGAMO GIACCHETTI EMMA 2007 176 P MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO GRANDE FRANCESCA 2006 186 A FAENZA BASKET PROJECT LOMBARDI MARTINA 2006 181 G FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE MINORA GIULIA 2007 183 A GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI NARDONI JUSTINE 2007 174 G POL. BATTIPAGLIESE TINTORI MARGHERITA 2006 176 G PALL. VIGARANO 2008 TROZZOLA EMANUELA 2006 170 P MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

LUCA ANDREOLI

Assistente Allenatore

MARCO CASTALDI

Assistente Allenatore

SUSANNA STABILE

Preparatore Fisico

DAVIDE ROCCO

Medico

ALESSANDRA LOSCHIAVO

Fisioterapista

RICCARDO SEBASTIANI

Team Manager

EMANUELE CECCONI

PROGRAMMA

8 aprile 2024

Arrivo convocati entro le ore 15:00 c/o Hotel Genzianella – Viale Roma, 85 – 48015 Cervia RA

17:30/20:00 Allenamento

9 aprile 2024

09:30/12:00 Allenamento

17:30/20:30 Allenamento

10 aprile 2024

09:30/12:00 Allenamento

Fine Raduno

