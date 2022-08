Under 18 Femminile – Sabato 6 agosto l’esordio all’Europeo di Creta, le 16 Azzurre convocate

Chiuso il raduno di Montecatini con le quattro partite giocate con Grecia e Germania, la Nazionale Under 18 Femminile si è spostata oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, dove ultimerà la preparazione in vista del Campionato Europeo che scatta a Creta (Grecia) da sabato 6 agosto.

Nei prossimi giorni lo staff tecnico coordinato da Giovanni Lucchesi comunicherà i nomi delle 12 Azzurre che parteciperanno all’Europeo.

Le convocate

Arianna Arado (2004, C, 186, Lupe San Martino)

Ilaria Bernardi (2005, G, 176, Basket Costa Masnaga)

Vittoria Blasigh (2004, G, 175, Libertas Sporting School Udine)

Beatrice Caloro (2004, G, 175, Basket Costa Masnaga)

Anita Carraro (2004, A, 180, Reyer Venezia Mestre)

Adele Cancelli (2004, C, 190, Ororosa Bergamo)

Ginevra Cedolini (2005, A, 180, Basket Roma)

Laura Di Stefano (2004, C, 185, Basket Roma)

Martina Fantini (2005, C, 192, Basket Roma)

Lavinia Lucantoni (2005, G, 175, Basket Roma)

Cristina Osazuwa (2005, C, 190, Basket Costa Masnaga)

Chiara Rizzo (2004, G, 174, Ororosa Bergamo)

Virginia Tempia (2005, A, 188, Brixia Brescia)

Eleonora Villa (2004, G, 170, Costa Masnaga)

Matilde Villa (2004, G, 170, Costa Masnaga)

Carlotta Zanardi (2005, G, 175, Brixia Brescia)

Atlete a disposizione:

Benedetta Aghilarre (2005, G, 172, Basket Roma)

Nicole Benini (2005, A, 180, Basket Roma)

Alice Cappellotto (2005, G, 170, San Lazzaro)

Daba Diakhoumpa (2005, C, 186, Lupe San Martino)

Sophia Lussignoli (2005, G, 170, Ororosa Bergamo)

Matilde Pini (2004, C, 188, Cestistica Spezzina)

Ludovica Angela Daniela Sammartino (2005, A, 183, I Have A Dream)

Sara Zanetti (2004, A, 185, Panthers Roseto)

Lo Staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Nazareno Lombardi, Kathrin Ress

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi

Capo Delegazione: Laura Macchi

Il programma

1° agosto

Arrivo convocati entro le ore 18:30 c/o Centro di Preparazione Olimpia “Giulio Onesti”

2 agosto

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 16.30-18.30 Allenamento

3 agosto

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.30-19.30 Allenamento

4 agosto

Ore 10.30 Trasferimento ad Heraklion

Ore 19.30-20.45 Allenamento

5 agosto

Ore 10.00-11.15 Allenamento c/o Aorakia Hall

6 agosto

Ore 8.00-8.40 Allenamento c/o Aorakia Hall

Ore 14.30 Italia-Spagna

7 agosto

Ore 8.40-09.20 Allenamento c/o University Hall

Ore 14.30 Italia-Polonia

8 agosto

Ore 10.00-10.40 Allenamento c/o Aorakia Hall

Ore 16.45 Italia-Turchia

9-14 agosto

Allenamenti e gare schedulati in base al piazzamento nel girone

15 agosto

Ore 10.30 Trasferimento a Roma

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip