Under 18 Femminile – Torneo di Nizza, l’Italia supera la Lituania con Matilde Villa in evidenza

Vince la Nazionale Under 18 Femminile nel primo impegno del torneo di Nizza. Le Azzurre si sono imposte 70-66 sulla Lituania, Matilde Villa la miglior marcatrice con 21 punti.



Domani la squadra allenata da Giovanni Lucchesi torna in campo alle 20.00 per affrontare le padrone di casa della Francia. Il 24 ultimo impegno con la Lettonia.



Italia-Lituania 70-66 (17-16; 18-15; 21-16; 14-19)

Italia: Osazuwa 3, Di Stefano 8, Arado 6, Carraro 2, Fantini 9, Zanardi 2, Tempia 6, Bernardi 5, Caloro 2, Rizzo 4, Villa M. 21, Villa E. 2. All. Lucchesi

