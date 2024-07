Under 18 Maschile – A Logrono Italia sconfitta dalla Spagna

Inizia con una sconfitta contro i padroni di casa della Spagna il Torneo Internazionale di Logroño (80-76), capoluogo della comunità autonoma di La Rioja. Gli Azzurri di coach Sodini, in preparazione per l’Europeo di categoria a Tampere dal 27 luglio, iniziano la manifestazione disputando un match solido e in equilibrio per tutto il primo tempo. Nella terza frazione lo sprint italiano (46-60) viene ricucito dagli iberici, che tornano in parità e sorpassano al 35esimo (68-66). Di li in poi l’Italia rincorre senza però trovare il guizzo giusto.

Sabato alle 18.00 la seconda gara del torneo contro la Lituania, sempre in diretta streaming su YouTube. Chiusura domenica alle 18.00 contro la Grecia.

https://youtube.com/watch?v=Bg24j9VDKqc%3Ffeature%3Doembed

I tabellini

Spagna-Italia 80-76 (24-28, 16-14, 13-20, 27-14)

Italia: Saccoccia, Sarr 20, Valesin 7, Miccoli 14, Atamah 2, Piccirilli 4, Airhienbuwa 12, Iannuzzi 4, Garavaglia, Assui 13, Suigo, Leoni. All: Sodini

Spagna: Saint-Supery 15, Robles 5, Gonzalez 20, Gallego 2, Garmendia 5, Llompart 3, Miguel 3, Diaz 3, Enabulele 4, Valero, Platteew 14. All: Zamora

All’Europeo l’Italia giocherà nel gruppo C contro Serbia (27 luglio), Israele (28 luglio) e Lettonia (29 luglio).

fip.it