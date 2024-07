Under 18 Maschile – I convocati di coach Sodini per il torneo di Logroño

La preparazione della Nazionale Under 18 in vista dell’Europeo di categoria (a Tampere in Finlandia dal 27 luglio) sta volgendo a termine. Gli Azzurri affronteranno a Logroño, in Spagna, le ultime tre amichevoli contro Spagna (venerdì 19 luglio, ore 20.30), Lituania (sabato 20 luglio, ore 18.00) e Grecia (domenica 21 luglio, ore 18.00). Tutte le gare saranno in streaming YouTube a questo link.

All’Europeo l’Italia giocherà nel gruppo C contro Serbia (27 luglio), Israele (28 luglio) e Lettonia (29 luglio).

GIOCATORI CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 4 STEFANO SACCOCCIA 2006 180 PLAYMAKER/GUARDIA NAPOLI BASKET 7 DAME ELHADJI SARR 2006 198 GUARDIA FC BARCELLONA LASSA 8 LEONARDO VALESIN 2006 192 PLAYMAKER/GUARDIA BRIANZA CASA BASKET 2022 9 SAMUELE MICCOLI 2006 188 GUARDIA PALL. OLIMPIA MILANO 10 EDHODAGHE PRINCE CHARLES ATAMAH 2006 200 ALA/CENTRO ORANGE BASSANO 11 AXEL PICCIRILLI 2006 200 ALA STELLA AZZURRA ROMA-NORD 12 THEO AIRHIENBUWA 2006 201 ALA SCALIGERA BASKET VERONA 13 PIETRO IANNUZZI 2006 195 GUARDIA REYER VENEZIA MESTRE 14 DIEGO GARAVAGLIA 2007 200 ALA PALL.OLIMPIA MILANO 18 N’GUESSAN ELISEE ASSUI 2006 197 ALA OPENJOBMETIS VARESE 19 LUIGI SUIGO 2007 217 CENTRO PALL OLIMPIA MILANO 20 LORENZO LEONI 2006 202 ALA/CENTRO BLUOROBICA BERGAMO

LO STAFF

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Allenatore

MARCO SODINI

Capo Delegazione

ANTONIO CALIENDO (DAL 24 LUGLIO)

Assistente Allenatore

GIOVANNI LUMINATI

Assistente Allenatore

ANTONELLO SORCI

Preparatore Fisico

OSCAR PEDRETTI

Medico

LORENZO MORRA

Fisioterapista

WALTER PRIMAVERA

Team Manager

ENRICO FAZZINI (FINO AL 23 LUGLIO)

Team Manager

FEDERICO CICCODICOLA (DAL 23 LUGLIO)

PROGRAMMA

12 LUGLIO – 5 AGOSTO 2024

18 luglio

Ore 20:30/21:30 Allenamento

19 luglio

11:00/12:00 Allenamento

TORNEO INTERNAZIONALE

Ore 18:00 GRECIA – LITUANIA

Ore 20:30 SPAGNA – ITALIA

20 luglio

Ore 10:00/11:00 Allenamento

Ore 18:00 LITUANIA-ITALIA

Ore 20:30 SPAGNA-GRECIA

21 luglio

Ore 9:00/10:00 Allenamento

Ore 18:00 ITALIA – GRECIA

Ore 20:30 SPAGNA- LITUANIA

22 luglio

Ore 5:15 Trasferimento in aeroporto

Trasferimento in bus presso L’Hotel Habitat a Giussano (Mb)

Ore 18:00-20:00 Allenamento c/o Il PalaPrealpi

23 luglio

Ore 10:00/12:00 Allenamento

Ore 18:30/20:30 Allenamento

24 luglio

Ore 9:00/12:00 Allenamento

Ore 17:00/20:00 Allenamento

25 luglio

Ore 8:00 Trasferimento a Malpensa

Sistemazione presso Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 Tampere

Ore 16:00 Allenamento

26 luglio

Ore 13:30 Allenamento

27 luglio

Ore 7:30 Allenamento

Gara 1 -15:30 ITALIA -SERBIA campo Hakametsä 2

28 luglio

Gara 2 -13:30 ISRAELE-ITALIA campo Hakametsä 1

29 luglio

Ore 11:00 Allenamento campo Hakametsä 1

Gara 3 – 21:00 LETTONIA-ITALIA

30 luglio

REST DAY

dal 31 luglio al 4 agosto con orari da definire INIZIO 2 FASE

5 agosto

Trasferimento con Bus all’aeroporto di Helsinki

Rientro in Italia con volo AY1751 HEL-MXP 08:00-10:05

FINE RADUNO

Gli allenamenti e il Torneo in Spagna si svolgeranno a Logrono presso Polideportivo Lobete

Albia de Castro, 5, 26003 Logroño, La Rioja.

Gli allenamenti e le gare del Campionato Europeo si svolgeranno presso il Tampere Practice Stadium 2 (Hakametsä 2) e il Tampere Ice Stadium 1 (Hakametsä 1)

GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live 27 LUGLIO (ORE 15.30) GARA 1 ITALIAVS SERBIA – CAMPO HAKAMETSA 2 28 LUGLIO (ORE13.30) GARA 2 ISRAELE VS ITALIA – CAMPO HAKAMETSA 1 29 LUGLIO (ORE 21.00) GARA3 LETTONIA VS ITALIA –

