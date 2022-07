Under 18 maschile, Torneo di Calatayud: Italia nettamente sconfitta dalla Rep.Ceca

By

Seconda sconfitta per la Nazionale Under 18 al torneo di Calatayud in Spagna. Dopo la sconfitta di domenica contro i padroni di casa e il successo sulla Serbia, oggi gli Azzurri sono stati battuti dalla Repubblica Ceca ().

Alessandro Scarponi il miglior marcatore con 17 punti, in doppia cifra anche Matteo Visintin a quota 11.

Per gli Azzurrini prosegue la preparazione in vista dell’Europeo di categoria a Konya in Turchia dal 30 luglio al 7 agosto.

I tabellini

Repubblica Ceca-Italia 88-68 (23-12; 24-20; 24-14; 17-22)

Rep. Ceca: Navratil 3, Olbort 8, Slowiak 6, Lukes 13, Svoboda 10, Ivecas 12, Svoboda S. 9, Rychtecky, Pulpan 2, Icoulisianis, Stovicek 17, Koppke 8.

Italia: Zacchigna 10, Cecchi 17, Scarponi 5, Faggian 6, Visintin 11, Morena, Stazzonelli 8, Marangon 7, Zangheri, Cannavina 2, Greppi 2, Longo. All: Capobianco

Italia-Serbia 65-61 (19-12; 18-16; 18-14; 15-14)

Italia: Zacchigna 9, Cecchi 9, Scarponi 15, Faggian 8, Visintin 12, Morena, Stazzonelli 2, Marangon 7, Zangheri, Cannavina, Greppi 3, Longo. All: Capobianco

Serbia: Milenkovic 14, Curcic 19, Milijasevic 3, Milosevic 3, Ristic 4, Krstic 2, Sarenac 2, Covickovic 7, Karapetrovic, Dapa 7, Jankovic, Kulundzic.

Spagna-Italia 70-50 (19-9, 15-10, 15-16, 21-15

Spagna: Villar 3, Cebrian 9, Rodriguez 10, Moreno, Iglesias 6, Garuba 2, Garcia 5, Gomez, Franco, Zapater 10, Onuetu 23, Pinedo 2.

Italia: Zacchigna 3, Cecchi 2, Scarponi 8, Faggian 5, Visintin 15, Morena, Stazzonelli 11, Marangon 2, Zangheri 1, Cannavina 1, Greppi 2, Longo. All: Capobianco

I convocati per il torneo in Spagna*

#4 Mauro Zacchigna (2004, A, Vanoli Cremona)

#7 Andrea Cecchi (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

#8 Alessandro Scarponi (2004, G, Basket S. Arcangelo)

#9 Leonardo Catriel Faggian(2004, P, Nutribullet Treviso)

#10 Matteo Visintin (2004, P, Stella Azzurra)

#11 Tommaso Morena (2004, A, Umana Reyer Venezia)

#12 Umberto Stazzonelli (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#13 Leonardo Marangon (2005, G, Pall. Vigodarzere)

#14 Lorenzo Zangheri (2004, A, Dolomiti Energia Trento)

#16 Flavio Cannavina (2004, A, Gevi Napoli Basket)

#18 Riccardo Greppi (2005, C, S. Bernardo Cantù)

#20 Valerio Maria Longo (2004, A, 2b Control Trapani)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2021/22

Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore: Giovanni Luminati

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Marco Treppiccioni

Il programma

10 luglio

Repubblica Ceca-Serbia 64-62

Spagna-Italia 70-50

11 luglio

Italia-Serbia 65-61

Repubblica Ceca-Spagna

12 luglio

Repubblica Ceca-Italia 88-68

Serbia-Spagna

13 luglio

Trasferimento in Italia

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip