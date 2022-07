Under 18 Maschile – Torneo Internazionale di Atene, l’Italia batte la Germania

Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Under 18 al Torneo Internazionale di Atene. Nel Day 1 dell’ultimo evento in preparazione del Campionato Europeo (Izmir, 30 luglio – 7 agosto), gli Azzurri di coach Capobianco hanno sconfitto la Germania per 71-67.

Miglior marcatore è stato Niccolò Moretti con 16 punti (e 5 assist). In doppia cifra anche Leonardo Catriel Faggian con 10 punti.

Nella serata di Atene si affrontano le altre due squadre presenti nel quadrangolare, Israele e Grecia.

Il tabellino

Germania-Italia 67-71 (14-13, 20-23, 14-20, 19-15)

Germania: Onyejiaka* 8, Hartmann* 13, Nonfon 8, Liedtke, Wulff 1, Kalu 18, Machowski* 5, Gregori, Schulte 2, Brockhoff* 6, Rapieque 3, Grunloh* 2, Ndi 1. All: Ibrahimagic

Italia: Moretti 16, Cecchi 1, Scarponi* 7, Faggian 10, Visintin* 5, Zacchigna* 8, Stazzonelli* 6, Marangon, Dell’Anna, Cannavina 6, Greppi* 4, Salvioni 8. All: Capobianco

I convocati per il Torneo Internazionale ad Atene

Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

Dell’Anna Lorenzo (2004, P, Dolomiti Energia Trento)

Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Moretti Niccolò (2004, P, Dme Academy – High School)

Salvioni Riccardo (2004 G/A Stella Azzurra)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Staff

Direttore Generale Salvatore Trainotti

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore: Giovanni Luminati

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Simone Cassano dal 16 Luglio al 24 luglio

Funzionario Delegato Federico Ciccodicola dal 25 luglio

IL programma del Torneo Internazionale di Atene:

TORNEO INTERNAZIONALE

19:30 ISRAELE – GRECIA

22 luglio

09:00/10:00 Allenamento

16:45 ITALIA –ISRAELE

19:30 GRECIA – GERMANIA

23 luglio

12:00/13:00 Allenamento

16:45 ISRAELE-GERMANIA

19:30 GRECIA – ITALIA

24 luglio

9:30 Trasferimento in aeroporto

AZ 719 Atene-Fiumicino ore 12:45-13:50

Trasferimento in bus presso il C.P.O. G. Onesti di Roma.

