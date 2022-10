Under 19 Eccellenza – Risultati della prima giornata del Girone 1

La prima giornata del Girone 1 ha aperto la stagione giovanile con il turno di esordio del campionato Under 19 Eccellenza. Complessivamente 73 squadre suddivise in 6 gironi (5 da 12 e uno da 13). Al termine del girone di ritorno, spareggi e qualificazioni alla Finale Nazionale per l’assegnazione poi dello scudetto di categoria.

Nella 1a giornata del Girone 1 (gestito dal Comitato Regionale Veneto) due vittorie esterne con la Dolomiti Energia Trentino che vince in rimonta in casa della Reyer Venezia e il Petrarca Padova che ha la meglio del Vicenza. Al Taliercio, Trento dell’ex Giovanni Molin vince in rimonta grazie ai 21 punti di Dell’Anna. Gara di grande equilibrio a Vicenza tra i locali della Civitus Allianz e il Petrarca di coach Nicola Imbimbo che vince 70-73 prendendosi subito i due punti in palio. Negli altri incontri di giornata larga vittoria di Treviso su Mestre, Cividale di coach Federico Vecchi ha la meglio su Pordenone, Trieste piega Udine con 25 punti di Marco Ius e Verona inizia bene superando il Leoncino Mestre. Lunedi 3 ottobre (mentre iniziano a giocare anche gli altri gironi) si torna in campo per la 2a giornata. Trento-Verona è già sfida tra le prime della classe. Inizia a giocare anche Bassano che ha riposato nel turno infrasettimanale.



Girone 1

Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 80-82

Treviso Basket-Basket Mestre 94-45

United Eagles Cividale-Futuro Insieme Pordenone 71-54

Pallacanestro Trieste-APU Udine 90-55

Vicenza-Petrarca Padova 70-73

Tezenis Verona-Junior Basket Leoncino 80-73

(riposa Bassano)

CLASSIFICA

Dolomiti Energia Trento 2

Pall.Trieste 2

Cividale 2

Petrarca Pd 2

Tezenis Vr 2

Treviso 2

Reyer 0

Bk Mestre 0

Futuro Insieme 0

APU Udine 0

Vicenza 0

Bk Leoncino 0

Bassano 0 (una partita in meno)