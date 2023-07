Under 19 Femminile – Italia battuta nel secondo test contro l’Argentina

By

Una vittoria e una sconfitta per la Nazionale Under 19 Femminile di Italia nei due test disputati nel fine settimana al PalaFiera di Pesaro contro l’Argentina, in preparazione al prossimo Campionato Mondiale. Dopo il successo di ieri (70-49), le Azzurre sono state oggi sconfitte 51-55.

Italia in controllo nel primo quarto, poi troppo imprecisa al tiro: decisivi i soli 15 punti realizzati complessivamente tra secondo e terzo quarto.

La migliore marcatrice è stata Beatrice Caloro con 14 punti, in doppia cifra anche Eleonora Villa a quota 10.

Il Campionato del Mondo si giocherà a Madrid dal 15 al 23 luglio, l’Italia è stata sorteggiata nel gruppo con Brasile, Giappone e Lituania.

Italia-Argentina 51-55 (19-17; 9-12; 6-14; 17-12)

Italia: Ngamene 7, Tomasoni 1, Streri 1, Minelli 3, Caloro 14, Villa E.* 10, Di Fine, Carraro* 2, Zanetti 6, Cancelli* 4, Jakpa 1, Arado* 2. All. Andreoli.

Argentina: Maggi V.* 2, Fernandez 8, Tribouley* 6, Lagowski ne, Bourgarel* 6, Kolff* 11, Amaya 3, Hentschel 2, Sant Rumaldo 1, Lopez Gonzalez 7, Maggi M. 2, Tapari 7. All. Pavon.

fip.it