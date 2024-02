Under 19 Femminile – Venezia supera Schio ed è campione regionale

Nel match decisivo per l’assegnazione del titolo le giovani orogranata under 19 superano Schio 54-46 e Si laureano Campionesse Regionali. Grazie alla conquista del primo posto regionale la Reyer disputerà il primo spareggio per le Finali Nazionali contro Pordenone: lunedì 4 marzo gara d’andata in trasferta, mercoledì 6 marzo il ritorno a Mestre.

Parziali: 13-13, 30-21, 40-34, 54-46.

Tabellino Umana Reyer: Zuccon 24, D’Este 10, Franchini 10, Buranella 6, Purina 2, Hassan 1, Cerè 1, Andreanelli, Gallo, Rigoni, Spagnoli.

All. Anna Zimerle Ass. All. Matteo Bettella

Le giovani leonesse partono subito forte, ma le scledensi sono arrivate a Mestre con la voglia di non regalare nulla e provano ad alternare difese a uomo e a zona. L’area delle arancioni è collassata da una difesa molto chiusa e le orogranata hanno una brutta serata al tiro a cui pongono rimedio con una buona circolazione di palla fino che porta a trovare lo spiraglio per entrare nel pitturato.

Prezioso alla causa é stato il grande lavoro a rimbalzo per procurarsi seconde occasioni offensive da capitalizzare le quali hanno fatto la differenza nel risultato finale.

Congratulazioni ad atlete, staff e dirigenti per questo importante traguardo. Il gruppo orogranata è ora al lavoro per preparare gli spareggi che valgono la qualificazione alle Finali Nazionali.

